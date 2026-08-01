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Crisis migratoria

Feijóo responsabiliza al Gobierno de la situación que vive Ceuta y tacha de "ridícula" su respuesta a la crisis

El presidente de Ceuta asegura que la ciudad "no ha logrado la normalidad": "Aun hay varios miles de personas que deben ser retornadas"

Feijóo responsabiliza al Gobierno de la situación que vive Ceuta y tacha de "ridícula" su respuesta a la crisis

Feijóo responsabiliza al Gobierno de la situación que vive Ceuta y tacha de "ridícula" su respuesta a la crisis

Javier Vendrell Camacho

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May Mariño

Ceuta (Enviada especial)

"Es una vergüenza". El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado así la situación que vive Ceuta, tras la entrada masiva de más de 50.000 migrantes desde el pasado jueves. El líder de los populares se ha desplazado este viernes a la ciudad autónoma para analizar la situación desde el terreno y para reunirse con su presidente, Juan Jesús Vivas. En una intervención en la plaza de África, Feijóo ha responsabilizado al Gobierno de la situación que vive Ceuta y ha tachado de "ridícula" su respuesta a la crisis: "Lo que estamos sufriendo en Ceuta es el relato de un triple fracaso, el fracaso de la política migratoria, de la política de seguridad y de la política exterior. Todo ello es competencia exclusiva del Gobierno de la Nación".

Según Feijóo, España "carece de una estrategia eficaz para proteger la frontera" ceutí, por lo que ha urgido al Gobierno "a recuperar el orden y la autoridad" y, en medio de aplausos de los presentes, ha asegurado que Ceuta y Melilla será una "prioridad" cuando llegue al Gobierno. El líder popular ha asegurado también que lo ocurrido en la ciudad autónoma "no es un incidente más", sino "una ocupación premeditada y sin precedentes de un territorio español".

"Queremos saber por qué no actuó el Gobierno", ha advertido Feijóo, que ha tachado de "imposible" que el Ejecutivo no tuviera constancia de esta entrada masiva. "Se conocía esta amenaza. De forma general la identifican los documentos estratégicos del Estado y de forma concreta todo parece indicar que esto se conocía desde principios de esta semana".

Ceuta no ha logrado la normalidad"

Acompañado de Feijóo, también se ha pronunciado el presidente de Ceuta, que ha advertido de que "Ceuta no ha logrado la normalidad" y ha advertido de que existe un "clima en la población marcado por la inquietud y la preocupación" que hay que combatir. "Nos congratulamos de que ayer se incrementaron con intensidad los retornos, pero Ceuta no ha logrado la normalidad. Aún hay varios miles de personas que deben ser retornadas", ha advertido Vivas, que también ha pedido que la frontera con Marruecos tenga las consideraciones de frontera europea para evitar que vuelva a repetirse una situación similar.

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En su intervención, Vivas también ha recordado que Sánchez habló de "vulneración de la integridad territorial" de España y ha puesto en valor la exigencia de Feijóo de exigir al Ejecutivo la reforma de la ley de Extranjería.

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