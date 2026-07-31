Trump anuncia un acuerdo para el "desarme total" de Hamás en el marco de su plan de paz para Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves que la Junta de Paz ha alcanzado un acuerdo para el "desarme total" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y "otros grupos armados" en Gaza, aseverando que, de ese modo, el enclave podrá quedar en manos de "un nuevo Gobierno palestino al servicio de su pueblo".

"Hoy, la Junta de Paz ha alcanzado un acuerdo histórico para el desarme total de Hamás y del resto de grupos armados de Gaza", ha informado el mandatario en un mensaje en redes sociales en el cual ha reivindicado al mismo como un "paso monumental hacia una paz y una seguridad duraderas".

En virtud de este acuerdo, ha resaltado el magnate republicano, Gaza pasará a estar gobernada "por fin" por un "nuevo Gobierno palestino" que estará "al servicio de su pueblo" y que, a su vez, "colaborará estrechamente con la Junta de Paz para ayudar al pueblo palestino".

El mismo será llevado a cabo "en fases cuidadosamente estructuradas", de manera que, según ha precisado Trump, cuando se complete el desarme, las fuerzas israelíes "se retirarán" y la Fuerza de Estabilización Internacional colaborará con una nueva fuerza policial palestina en aras de "garantizar la seguridad" en Gaza.

A ese respecto, cabe recordar que fue este pasado domingo cuando el director general de la Junta de Paz para Gaza, el diplomático búlgaro Nickolay Mladenov, confirmó que el Gobierno de Israel, a través de su gabinete de seguridad encabezado por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, había dado luz verde a la entrada en la Franja de Gaza de la Fuerza de Estabilización Internacional, la misión de paz organizada por el propio Trump.

"Hace un año había una guerra violenta y encarnizada, una crisis humanitaria y rehenes sometidos a un cautiverio brutal. Hemos logrado avances históricos y aún queda mucho trabajo por hacer", ha destacado el inquilino de la Casa Blanca agradeciendo, al hilo, a Egipto, Qatar y Turquía, como mediadores, sus "importantes esfuerzos".

Después, el jefe del Ejecutivo norteamericano ha advertido que "no se permitirá que la amenaza que surgió desde Gaza el 7 de octubre se reconstruya", aludiendo a los ataques del 7 de octubre de 2023, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial.

Respuesta de Hamás al anuncio

Minutos después del anuncio del presidente estadounidense, miembros de Hamás han afirmado que "se ha alcanzado un acuerdo con Israel", según declaraciones recogidas por el diario 'Filastin', vinculado a la milicia palestina.

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Fue este mismo martes cuando Hamás, que controla las autoridades de la Franja de Gaza, confirmó que había enviado una delegación a El Cairo, capital de Egipto, para reunirse con los equipos negociadores egipcio, qatarí y turco, y abordar así la segunda fase del plan de Trump para el futuro del enclave palestino.

Fuente: El Periódico