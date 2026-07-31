Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elche - Córdoba CFCrisis en CeutaPuente nuevo AlcoleaDelegados Junta de AndalucíaJoyería CórdobaPP de BaenaMuerto La CorrederaTrastorno neurológicoCerro MurianoBomberos CórdobaCalor en los barriosAgenda 'finde'
instagramlinkedin

Llegadas a Ceuta

La Junta de Andalucía exige al Gobierno que restablezca "en el menor tiempo posible" la normalidad en Ceuta y Melilla

La Junta expresa su preocupación la situación en las ciudades autónomas y reprocha al Ejecutivo central su "tardanza en reaccionar"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (c), y los presidentes de las ciudades autónomas de Ceuta, Juan Jesús Vivas (i), y Melilla, Juan José Imbroda (d), juntan sus manos tras firmar hoy en el Palacio de San Telmo, en un acto institucional en 2019.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (c), y los presidentes de las ciudades autónomas de Ceuta, Juan Jesús Vivas (i), y Melilla, Juan José Imbroda (d), juntan sus manos tras firmar hoy en el Palacio de San Telmo, en un acto institucional en 2019. / Julio Muñoz / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El Correo

SEVILLA

La Junta de Andalucía ha expresado su solidaridad con los ciudadanos de Ceuta ante la "grave situación" que atraviesa la ciudad autónoma y ha exigido al Gobierno de España que actúe para restablecer la normalidad tanto en Ceuta como en Melilla.

En un comunicado, el Ejecutivo andaluz asegura que, "según los datos oficiales", unos 50.000 migrantes han cruzado de manera irregular la frontera de Ceuta durante las últimas 24 horas. La Junta considera que el Gobierno ceutí se está viendo obligado a afrontar una situación "insostenible en el ámbito social y de la seguridad".

El Gobierno andaluz traslada además su "preocupación" por lo que ocurre en Melilla, donde sostiene que también se están produciendo "entradas masivas de inmigrantes sin control".

La Junta lamenta asimismo "la tardanza en reaccionar del Gobierno de España" y le exige que asuma su "obligación constitucional de defender las fronteras y la integridad territorial de España", así como de garantizar la seguridad en todo el territorio nacional.

Noticias relacionadas

El comunicado reclama al Ejecutivo central que restablezca la normalidad en ambas ciudades autónomas "en el menor tiempo posible". La Junta advierte del riesgo de que la prolongación de la crisis pueda dar lugar a "sucesos que alteren la convivencia pacífica" en Ceuta y Melilla.

Fuente: El Correo de Andalucía

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. De Fátima a Fidiana, de la Judería al Sector Sur: el mapa de los barrios de Córdoba donde más y menos calor hace
  2. Seis detenidos en una operación antidroga de la Policía Nacional con registros en Alcolea y la barriada de Los Ángeles
  3. Córdoba cuenta ya con nuevos delegados territoriales de la Junta de Andalucía: estos son los nombramientos
  4. La exalcaldesa de Baena Cristina Piernagorda anuncia su renuncia como concejal del PP y atribuye su decisión a las discrepancias sobre la planta de biometano
  5. Un adolescente cordobés lleva casi tres meses ingresado por un trastorno neurológico que cambió su vida: 'Queremos que vuelva a ser feliz
  6. Un conato de incendio forestal obliga a intervenir de nuevo en Cerro Muriano en Córdoba, tras reactivarse un punto caliente
  7. Un tren parado en la provincia de Córdoba provoca retrasos en la conexión AVE entre Madrid y Andalucía
  8. Los bomberos de Córdoba y el Infoca trabajan en un incendio forestal declarado en la finca Villalobillos de Almodóvar del Río

Ni las botellas ni las bolsas: estos objetos que llevas a la playa también contribuyen a la contaminación por microplásticos

Ni las botellas ni las bolsas: estos objetos que llevas a la playa también contribuyen a la contaminación por microplásticos

El BMP Open Arena logra unos meritorios resultados en el campeonato andaluz de balonmano playa

El BMP Open Arena logra unos meritorios resultados en el campeonato andaluz de balonmano playa

Dos ex del Coto seguirán siendo compañeros: Alejandro Orozco y Pablo Sánchez fichan por el Morón de Segunda FEB

Dos ex del Coto seguirán siendo compañeros: Alejandro Orozco y Pablo Sánchez fichan por el Morón de Segunda FEB

Bodegas Mezquita financia cinco becas para formar a nuevos cocineros en Córdoba

Bodegas Mezquita financia cinco becas para formar a nuevos cocineros en Córdoba

Nace el primer Festival Lírico de Córdoba para devolver a la ciudad su lugar en el género

Nace el primer Festival Lírico de Córdoba para devolver a la ciudad su lugar en el género

El Cordobasket se vincula al Estepona de Liga Femenina y Eurocup para impulsar el talento femenino andaluz

El Cordobasket se vincula al Estepona de Liga Femenina y Eurocup para impulsar el talento femenino andaluz

La Diputación de Córdoba firma los convenios con 76 ayuntamientos para poner en marcha el plan Invierte

La Diputación de Córdoba firma los convenios con 76 ayuntamientos para poner en marcha el plan Invierte

La Policía Nacional detiene a dos hombres de madrugada en la Judería de Córdoba que habían robado en un negocio hostelero

La Policía Nacional detiene a dos hombres de madrugada en la Judería de Córdoba que habían robado en un negocio hostelero
Tracking Pixel Contents