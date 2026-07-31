Decisión pendiente
La fiscalía deja en manos del TSJC amnistiar ya a un exalto cargo del Govern por el 1-O
El diputado de ERC Josep Maria Jové ha solicitado que se retire la cuestión prejudicial planteada al TJUE, tras la sentencia de este órgano judicial que avalaba la ley del perdón
La Fiscalía Superior de Catalunya ha dejado en manos del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) la decisión de aplicar la ley de amnistiar ahora al excargo del Govern y actual diputado de ERC, Josep Maria Jové, imputado por la organización del referéndum unilateral del 1-O. El exparlamentario solicitó que se retirara la cuestión prejudicial elevada al Tribunal de Justícia de la Unión Europea (TJUE) tras la sentencia dictada por este órgano judicial que avalaba la ley del perdón.
En un escrito, el teniente fiscal Pedro Ariche recuerda al TSJC que el ministerio público no instó en su día a elevar cuestiones prejudiciales por lo que deja en sus manos resolver si aplica la amnistía ya al también diputado de ERC. Jové, junto al también excargo de ERC Lluís Salvadó, está acusado de malversación, prevaricación y desobediencia por su papel en la organización del 1-O cuando ejercía de secretario general del Departamento de Economía en la etapa de Oriol Junqueras.
Antes de resolver si los amnistiaba, el alto tribunal catalán decidió dejar en suspenso el proceso contra los dos exaltos cargos y elevar cuestiones prejudiciales al TJUE ante las dudas que le suscitaban varios artículos de la ley relativos a la protección de los caudales públicos y la persecución de la corrupción.
Puntos comunes
Las preguntas planteadas por el TSJC coinciden en el fondo con las que formuló el Tribunal de Cuentas sobre la malversación en el 'procés' y que la justicia europea resolvió la semana pasada avalando la amnistía, pero las que atañen a Jové y Salvadó se tramitaban en un proceso diferente. La defensa de Jové considera que esta sentencia sienta doctrina, por lo que puede aplicarse ya de forma inmediata al caso suspendido en el TSJC, sin esperar a que la justicia europea resuelva su caso.
La fiscalía admite en su escrito que la sentencia del TJUE sobre la responsabilidad contable del procés "tiene por objeto determinados puntos comunes" con el caso que afecta a Jové y Salvadó, pero "no se advierte una completa identidad" entre ambos procedimientos. Por ese motivo, estima que deberá ser la propia sala civil y penal del TSJC la que, "para el caso de entender debidamente contestadas las dudas" sobre la adecuación de la ley de amnistía a la normativa europea, "proceda a retirar de oficio la cuestión formulada, manteniéndola en caso contrario".
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- De Fátima a Fidiana, de la Judería al Sector Sur: el mapa de los barrios de Córdoba donde más y menos calor hace
- Seis detenidos en una operación antidroga de la Policía Nacional con registros en Alcolea y la barriada de Los Ángeles
- Córdoba cuenta ya con nuevos delegados territoriales de la Junta de Andalucía: estos son los nombramientos
- Un adolescente cordobés lleva casi tres meses ingresado por un trastorno neurológico que cambió su vida: 'Queremos que vuelva a ser feliz
- La exalcaldesa de Baena Cristina Piernagorda anuncia su renuncia como concejal del PP y atribuye su decisión a las discrepancias sobre la planta de biometano
- Un conato de incendio forestal obliga a intervenir de nuevo en Cerro Muriano en Córdoba, tras reactivarse un punto caliente
- Un tren parado en la provincia de Córdoba provoca retrasos en la conexión AVE entre Madrid y Andalucía
- Los bomberos de Córdoba y el Infoca trabajan en un incendio forestal declarado en la finca Villalobillos de Almodóvar del Río