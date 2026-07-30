Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Carlos GonzálezJoyería CórdobaMuerto La CorrederaCeutaTrastorno neurológicoCalor en los barriosPolicía LocalCórdoba CFOperación antidroga AlcoleaMejores docentesAgenda 'finde'Delegados Junta de Andalucía
instagramlinkedin

Crisis migratoria

Marruecos usa gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a cientos de personas de camino a Ceuta

La marea humana de migrantes, que supera los cinco kilómetros de longitud, ha desbordado a la policía marroquí en la localidad de Castillejos

Varias personas cruzan la frontera de Ceuta.

Varias personas cruzan la frontera de Ceuta. / Europa Press / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid

Las autoridades marroquíes han comenzado a emplear material antidisturbios, gases lacrimógenos y cañones de agua, para dispersar a la multitud congregada en los alrededores de la frontera con Ceuta, según pudo comprobar EFE sobre el terreno.

Miles de personas siguen llegando durante todo el día a la localidad de Castillejos con la intención de cruzar a la ciudad española, una marea humana de más de cinco kilómetros que ha terminado por desbordar a la policía marroquí.

Tras una jornada en la que no cesó el goteo de migrantes —en su mayoría jóvenes procedentes de diversos puntos del país—, las fuerzas de seguridad activaron este dispositivo para frenar los intentos de aproximación al perímetro fronterizo.

Impresionantes imágenes de cientos de migrantes entrando a nado a Ceuta

Impresionantes imágenes de cientos de migrantes entrando a nado a Ceuta

Lucía Feijoo Viera

A raíz de la intervención policial, cientos de personas han comenzado a replegarse hacia el casco urbano de Castillejos, donde la mayoría contempla pernoctar para reintentar el paso en las próximas horas.

Noticias relacionadas y más

"Nos han dispersado, pero no vamos a dejar de intentarlo", declaró a EFE un joven marroquí mientras se alejaba del área colindante con el paso fronterizo.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La exalcaldesa de Baena Cristina Piernagorda anuncia su renuncia como concejal del PP y atribuye su decisión a las discrepancias sobre la planta de biometano
  2. Agresión a una socorrista en la piscina de Palma del Río (Córdoba): el Ayuntamiento reabre el recinto tras el cierre temporal por las lesiones
  3. Nuevo incendio en Córdoba: medios aéreos y terrestres lucha contra las llamas en Hornachuelos
  4. Nuevos proyectos en la avenida de Ollerías de Córdoba: 'Todo lo que sea renovar es bueno, pero que pongan más aparcamientos
  5. Más de 5.000 vecinos piden al Ayuntamiento de Córdoba que compre los cines de verano y que sean declarados Bien de Interés Cultural
  6. El CRV26, el vehículo monoplaza con el que la Universidad de Córdoba lleva la ingeniería de las aulas al circuito
  7. La plaza de la Magdalena en Córdoba acoge la proyección al aire libre de 'Un perro andaluz' de Buñuel para reivindicar la apertura de los cines de verano
  8. Juan Ramón Molina, director del máster en Gestión del Fuego de la UCO: «En Córdoba podemos tener incendios grandes en muchos sitios, hay zonas con mucho combustible acumulado»

Amazon gana 92.902 millones de dólares hasta junio de 2026, un 163% más

Amazon gana 92.902 millones de dólares hasta junio de 2026, un 163% más

El Salerm Puente Genil asegura que ya ha obtenido "el derecho a la vacante en Segunda Federación"

El Salerm Puente Genil asegura que ya ha obtenido "el derecho a la vacante en Segunda Federación"

El festival FolkPozoblanco abre al ritmo de Karmento

El festival FolkPozoblanco abre al ritmo de Karmento

Apple gana 101.464 millones de dólares en nueve meses, un 20% más interanual

Apple gana 101.464 millones de dólares en nueve meses, un 20% más interanual

Sorteo Bonoloto del jueves 30 de julio de 2026

Sorteo Bonoloto del jueves 30 de julio de 2026

Resultados de la Primitiva del jueves 30 de julio de 2026

Resultados de la Primitiva del jueves 30 de julio de 2026

Hinojosa pone en escena 'La vaquera de la Finojosa'

'La vaquera de la Finojosa' regresa a Hinojosa del Duque con un espectáculo que congrega a 1.600 espectadores

'La vaquera de la Finojosa' regresa a Hinojosa del Duque con un espectáculo que congrega a 1.600 espectadores
Tracking Pixel Contents