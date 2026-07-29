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El Gobierno da por "técnicamente estabilizado" el incendio de Madrid y Ávila, levanta las restricciones en Castilla y León y mantiene cuatro evacuaciones en Madrid

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el Puesto de Mando Avanzado de Navalcarnero.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el Puesto de Mando Avanzado de Navalcarnero. / Diego Radamés / Europa Press

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Luis Ángel Sanz

Madrid

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha informado que el incendio de Ávila y de Madrid por el que se decretó la emergencia nacional está ya "técnicamente estabilizado". Además, el titular de Interior ha informado de que desde este momento "se levantan todas las restricciones en la provincia de Ávila" (confinamientos y evacuaciones), pero se mantienen varias en Madrid que afectan a Valdemaqueda, Robledo de Chavela, cinco urbanizaciones de San Martín de Valdeiglesias y dos de Pelayos de la Presa.

El Ejecutivo de España sigue de momento al mando de la extinción de este incendio después de que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, le pidió que asumiera esa responsabilidad. Esta mañana, Pedro Sánchez ya ha celebrado desde el Puesto de Mando Avanzado de Navalcarnero la "evolución favorable" de los incendios y que el mando que asumió el Ejecutivo y la coordinación con el resto de administraciones ha sido "muy positivo".

Fuente: El Periódico

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