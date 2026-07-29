Emergencias aclara el lío de los informes de la dana: obviaron el desbordamiento del Poyo incluso tres horas después

En ningún momento el día de la dana, los informes de situación elaborados por los técnicos de Emergencias recogieron el desbordamiento del barranco del Poyo, que resultó en el grueso de muertes en la provincia de Valencia. A preguntas de la jueza de la dana, la Generalitat Valenciana ha aclarado las incoherencias que todavía persistían sobre el cuarto y último informe que redactaron aquella jornada los funcionarios autonómicos y que, enviado pasadas las 21.30 horas de la noche, todavía mantenía que no se había registrado ningún desbordamiento.

El departamento de Emergencias emitió, a lo largo de aquel 29 ed octubre de 2024, cuatro informes que recogen los avisos meteorológicos, la información hidrológica de cauces y embalses, los recursos movilizados, las afectaciones del temporal en servicios básicos, redes de comunicación y colegios, las llamadas del 112, etcétera. En un primer momento, la administración autonómica envió al juzgado un informe número 4 que se habría redactado a las cinco de la tarde, con lo que tendría sentido la ausencia de información de un desbordamiento que todavía no se había producido.

Sin embargo, la exconsellera de Interior Salomé Pradas, investigada en la causa, alertó de que ese no era el auténtico cuarto y último informe que se remitió a diferentes responsables aquel día a las 21.36 horas y que el auténtico documento estaba fechado a las 21.30. La diferencia de más de cuatro horas no es baladí porque la emergencia había evolucionado de manera notable: a las 17 horas, los barrancos del Poyo, Horteta y Gallego todavía no se habían desbordado y pasadas las nueve, las inundaciones ya habían convertido l'Horta Sud en la 'zona cero' de la tragedia.

"No hay información de que la hidrología esté dando problemas"

Lo cierto es que en ninguno de los dos casos, el documento alertaba del desbordamiento. "Las precipitaciones están produciendo inundaciones in situ, no por desbordamiento. De momento no hay información de que la hidrología esté dando problemas", recogían ambos informes, lo cual adquiere gravedad en el panorama que advertía la exconsellera: ni siquiera tres horas después de que la riada se empezara a llevar todo a su paso e incluso hora y cuarto después de que el Cecopi activara el sistema ES Alert dirigido a los móviles de la ciudadanía, el último informe hablaba del desbordamiento.

La jueza de la dana consideró que era compatible la existencia de dos informes con el número 4 elaborados a horas diferentes pero remitidos ambos a las nueve y media, pero pidió identificar al autor del documento que señalaba Pradas, así como la fecha y la hora de remisión del mismo para esclarecer la contradicción. Así, en su respuesta, la Conselleria de Emergencias zanja la controversia y avala a la exconsellera al informar que el fichero de las 17 horas no es el que "se distribuyó" a los responsables.

Noticias relacionadas

Cabe recordar que el propio departamento de Emergencias reconoció la "posible existencia de errores o contradicciones" en los documentos, que estarían motivados "por la rapidez con la que evolucionaba la situación, la continua incorporación de nueva información y la imposibilidad material de efectuar una revisión final exhaustiva antes de su difusión", además de la elevada carga de trabajo por parte de los técnicos, que "simultaneaban" la elaobración de informes con muchas otras tareas.