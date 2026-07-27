Vox fulmina la ayuda directa de 17 euros a los menores extranjeros acogidos en Aragón afirmando que son "propinas"

El Gobierno de Aragón ha anunciado este lunes que ha fulminado de forma inmediata las ayudas directas que reciben los menores extranjeros acogidos en la comunidad afirmando que son "propinas". El vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, ha ordenado suprimir esta asignación que reciben los adolescentes tutelados para facilitar su proceso de integración en la comunidad, pues es un dinero que les permite relacionarse con sus compañeros, tanto en las horas de instituto como en los momentos de ocio permitiendo establecer redes sociales. Son los propios centros de acogida los que establecen las cantidades que se entregan y los requisitos que estas necesitan, en contra de lo que establece el Ejecutivo autonómico que indica que se trata de unas pagas que no contaban con soporte reglado, que se abonaban de forma semanal y fija, y que eran con el mismo importe a todos los menores acogidos.

En una nota de prensa el Gobierno de Aragón presidido por Jorge Azcón señala que esta decisión es "fruto de las auditorías internas de gastos que está realizando la consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia". Explican que en este momento "se detectó la existencia de estas pagas que suponían un coste anual de 180.000 euros", a tenor del número de extranjeros que actualmente acoge forzosamente Aragón "por imposición del Gobierno central".

El propio presidente del Gobierno de Aragón se ha desvinculado de esta orden alegando que corresponde a la consejería de Bienestar Social y Familia, especificando en concreto que la asignación podía ser restringida en el caso de que fuera necesario.

El departamento de Nolasco calcula que esta asignación asciende a 17 euros semanales por persona, de forma fija. Algo que niegan las entidades de acogida que califican de "totalmente indecente" la propuesta. Sobre todo porque además de servir como herramienta de integración la cantidad puede ser gestionada "como un incentivo" para favorecer el buen comportamiento en los propios centros. El consejero afirma que estos 180.000 euros de gasto anual "equivalen al coste de hasta siete nuevas plazas para ancianos en residencias".

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La supresión de lo que el Ejecutivo autonómico considera "propinas para menas pagadas con dinero público de todos los aragoneses" ha sido ordenada por el vicepresidente Alejandro Nolasco y articulada a través de una instrucción interna dictada de forma coordinada entre el director general de Desregulación, Raúl López, y la directora gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Marta Tejero.