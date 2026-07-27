Óscar Puente espeta al PP que "sus políticas" y sus pactos con Vox están tras "el drama de los incendios" por "eludir sus competencias" en las comunidades autónomas

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha afirmado en sus redes sociales que detrás del "drama de los incendios", que cada año son peores y más graves, "están las políticas" del Partido Popular en las comunidades autónomas o sus pactos con Vox, porque los gobiernos autonómicos populares están "debilitando los sistemas de Protección Civil", los "sistemas de extinción de incendios" o "la limpieza del campo, para que esté mejor preparado para resistir al fuego". Todo ello, como remarca, competencia de las comunidades autónomas.

En un largo vídeo colgado en X, Puente reivindica su "derecho y deber" de sacar ahora este debate a pesar de que el PP lo rechace porque "es ahora cuando hay que hablar de las causas y de las consecuencias de los incendios", a pesar de que "llamen mamarracho al que no acepte sus imposiciones", en referencia a las palabras de Isabel Díaz Ayuso este fin de semana, cuando aseguró sin citarle que era "un mamarracho" que venía "a calentar el ambiente".

El ministro recuerda que "los mismos que llevan ocho años sembrando odio", "negando legitimidad al Gobierno" o "insultando sistemáticamente" al Ejecutivo son los que ahora "exigen a los mismos a los que insultan que les presten ayuda sin rechistar". Los mismos, ha añadido, que "firman pactos de gobierno [con Vox] en los que al cambio climático se le llama fanatismo climático".

El titular nacional de Transportes asegura que los que ahora piden "rebajar el tono" o "enfriar los ánimos" son los mismos que llevan años "eludiendo sus competencias" mientras "reducen los impuestos a las grandes fortunas".

Puente insiste en el mensaje que encolerizó a Ayuso el fin de semana: la Unidad Militar de Emergencias (UME), afirma, "se ha convertido en el servicio de extinción de incendios de las comunidades" y recuerda que el PP se opuso a la creación de este servicio e "incluso lo recurrió ante el Tribunal Supremo". "Los mismos que pedían que no se convirtiera a los militares en bomberos son los que piden ahora que la UME intervenga a las primeras de cambio", continúa.

Este debate, a pesar de que el PP lo rechaza, es para Puente "necesario e imprescindible" porque "hay que afrontar el cambio climático y sus consecuencias". Si ahora no se hace, sigue el ministro, "cuando pase el verano y se extingan los incendios volveremos a lo mismo" porque la derecha consigue que "los debates de fondo queden sepultados" para hablar solamente "del hermano del presidente, de la mujer del presidente o de la amnistía".

"Es el momento de abrir el debate", insiste Puente, "cuando los ciudadanos depositan su voto en la urna, esto no va de Que te vote Txapote", sino que va de "tener unos servicios públicos de calidad: educación, sanidad o prevención y extinción de incendios". El problema, para el exalcalde de Valladolid, es que el PP, en su opinión, "no tiene un modelo" y está "permanentemente enredado en debates que son para distraer".

En su opinión, los dirigentes populares quieren evitar el debate sobre las causas de la actual situación no porque entorpezca las labores de extinción sino porque les "perjudica su objetivo de permanecer en el poder o alcanzarlo".

Por último, Puente insiste en la propuesta de Pedro Sánchez de firmar un gran pacto de Estado frente a la emergencia climática, aunque añade que "es de una ingenuidad insoportable pensar que la derecha lo va a suscribir".