Pedro Sánchez, en el incendio de la Vall d'Uixó: "Quedan horas difíciles, horas complejas"

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha visitado este mediodía el Puesto de Mando Avanzado (PMA) del incendio de la Vall d'Uixó, y ha apuntado que “quedan horas difíciles, horas complejas. Vamos a tener un aumento de las temperaturas en las próximas horas y en los próximos días”.

Así se ha pronunciado el jefe del Ejecutivo en su visita al incendio de la Serra d'Espadà que arrasa 6.500 hectáreas, con un perímetro de 48 kilómetros, y ha obligado a la evacuación de más de 16.000 personas y el confinamiento de unas 65.000 de varias localidades del entorno del parque natural.

En relación con todos los incendios que asolan España, incluido el de la Vall, ha indicado que el Gobierno aprobará este martes en el Consejo de Ministros “un real decreto ley de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil”.

“Las subdelegaciones del Gobierno trabajarán de forma coordinada con ayuntamientos, diputaciones y el resto de administraciones para valorar la magnitud de la catástrofe derivada de estos incendios”, ha indicado Sánchez en la Vall d’Uixó.

Al lado del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, Sánchez ha pedido que se firme el pacto de Estado contra el cambio climático. “En septiembre del año pasado propuse un pacto de Estado vinculado con la emergencia climática. Tenemos que hacer caso a la ciencia y reforzar la prevención para que la respuesta sea menos grave y la recuperación mucho más rápida.”

El jefe del Ejecutivo, escoltado por la alcaldesa de la Vall d’Uixó, Tania Baños, ha hablado también sobre las noticias falsas que indican que estos incendios se provocan con propósitos espurios. “Pido a la ciudadanía que no atienda a los bulos, como que los incendios se provocan para hacer plantas fotovoltaicas o que no se puede limpiar el monte. Efectivamente, puede haber incendios provocados. Vamos a ver exactamente cuál es el resultado de la investigación”, ha aseverado Sánchez. Este incendio, tal y como han indicado fuentes de la Delegación del Gobierno, “no parece que se haya producido por causas naturales”.

Insiste en esperar al desarrollo de la investigación

Sánchez, que ha insistido en esperar al desarrollo de la investigación para confirmar si el incendio en la Vall d'Uixó ha sido intencionado, ha puesto el foco en el "aumento sostenido y sistemático" de las temperaturas como consecuencia de la "emergencia climática". "Lo que está haciendo es elevar de manera exponencial la expansión y el nivel de los incendios", ha sentenciado.

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El presidente del Gobierno, quien ha sido objetivo de gritos e insultos de un grupo de personas concentrado tras la valla del recinto, ha indicado que se han calcinado en lo que va de año más de 170.000 hectáreas en una decena de grandes incendios en España, lo que significa multiplicar por seis los registros del año pasado en el mismo periodo, y ha alertado sobre el aumento de las temperaturas previsto por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para los próximos días.