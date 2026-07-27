Política exterior
Albares llama a Almeida y ambos intentarán que la Casa Árabe continúe en su misma sede de Madrid después de que el alcalde exigiera su desalojo
El ministro traslada al regidor su "extrañeza" por que reclamara la salida "de manera sorpresiva" después de que la institución lleva más de 20 años en su actual ubicación
El Consistorio basaba su decisión en la gestión de la exdirectora, a pesar de que dejó su cargo hace más de año y medio
El choque del Ayuntamiento de Madrid con Exteriores pone en riesgo la continuidad de la Casa Árabe de Madrid
Tras los encontronazos del Gobierno de España y del Ayuntamiento de Madrid a cuenta de la continuidad de la Casa Árabe en el emblemático edificio que ocupa en Madrid, las Escuelas Aguirre, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha llamado este lunes al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y ambos han acordado "continuar el diálogo" para "mantener esta institución en su actual sede", en pleno distrito de Salamanca de Madrid y frente al parque del Retiro, según ha informado Exteriores. De hecho, la Casa Árabe está allí desde hace más de 20 años.
El alcalde de la capital anunció recientemente su intención de que la Casa Árabe saliera del edificio de propiedad municipal. Y achacó esta decisión a la, en su opinión, mala gestión de la anterior directora, Irene Lozano, a pesar de que ella dimitió hace más de año y medio. Desde aquel anuncio, la continuidad de esta entidad cultural ha estado en el alero.
Como han explicado fuentes de Exteriores, el ministro ha reiterado al alcalde lo que ya le trasladó por carta anteriormente: "la mano tendida para dialogar y revertir la situación y el ofrecimiento de un encuentro entre ambos". Además, le ha manifestado "el malestar y la sorpresa que esta decisión unilateral ha generado entre los embajadores árabes residentes en Madrid, los estudiantes de árabe de la Casa, intelectuales españoles y de otros países y numerosos ciudadanos y ciudadanas de Madrid que disfrutan desde hace 20 años de las actividades de Casa Árabe".
"Un grave daño para la política exterior"
Asimismo, el ministro ha señalado al alcalde que esta decisión resulta "incomprensible entre los gobiernos y sociedades de nuestros amigos árabes" y "supone un grave daño para la política exterior, la imagen internacional de España y la proyección internacional de Madrid". Por último, Albares le ha recordado que el Ayuntamiento ha participado en todos los patronatos y ha firmado todas las actas relativas a la gestión de Casa Árabe. Y ha elogiado a su actual dirección, que está implementando "un exhaustivo plan de gestión".
El ministro está extrañado, y así se lo ha trasladado también a Almeida, por que Almeida avanzara su exigencia de desalojo a los medios de comunicación "de manera sorpresiva y sin comunicación previa". Este diario ha pedido su versión de la conversación entre ambos dirigentes a fuentes oficiales del Ayuntamiento de Madrid, pero aun no han contestado.
Fuente: El Periódico
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