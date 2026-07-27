Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Obras y tráficoMovilidad en veranoMurales SubbéticaHumo en CórdobaStage Córdoba CFFiestas agostoErmita Cerro MurianoGuardia Civil CórdobaAlfonso CabelloEl tiempoMilitar CabraIncendios MadridCarlos MarínCarmen Áviles
instagramlinkedin

La mujer de Sánchez, en el banquillo

Las acusaciones ajustan su petición de cárcel para Begoña a los 13 años pero mantienen la necesidad de interrogar a Sánchez ante el jurado

La eliminación por la Audiencia de los delitos de apropiación indebida y corrupción en los negocios obligó al juez Peinado a pedir nuevos escritos a la acusación liderada por Hazte Oír

El juez Peinado abre juicio oral contra Begoña Gómez y le retira el pasaporte

El juez Peinado abre juicio oral contra Begoña Gómez y le retira el pasaporte

Atlas News

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid

Las acusaciones populares personadas contra Begoña Gómez han reducido de los 24 a los ... años de cárcel su petición de condena para la esposa de Pedro Sánchez en el juicio que la sentará ante un jurado popular por delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos relacionados con la creación de su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid y la labor de su asistente en Moncloa. El instructor de la causa, Juan Carlos Peinado, se vio obligado a pedir este ajuste en sus escritos de acusación provisional después de que la audiencia Provincial anulara los de apropiación indebida y corrupción en los negocios.

Así se señala en el escrito presentado este lunes por la acusación liderada por Hazte Oír, que también rebaja la petición para la asesora Cristina Álvarez, de los 22 a los 6 años de prisión. No obstante, se mantienen otras peticiones del escrito inicial, como la necesidad de interrogar a Pedro Sánchez como testigo ante el jurado popular.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La ermita de Los Pinares queda intacta tras ser rodeada por las llamas del incendio de Cerro Muriano en Córdoba: «Parece milagroso»
  2. El incendio de Cerro Muriano, entre los seis mayores de Córdoba en una década: el precedente de 2007 arrasó 4.100 hectáreas
  3. Córdoba, un escenario de película
  4. La ermita de Los Pinares deja una herida abierta tras el incendio de Cerro Muriano (Córdoba): «Aquí ha ardido un cementerio»
  5. Día de los abuelos: El legado de una generación de cordobeses
  6. El mercadillo de El Arenal anuncia un cambio a partir de este domingo: esta es la nueva ubicación y calendario
  7. El Infoca da por controlado el incendio de Cerro Muriano en Córdoba mientras continúan las tareas de refresco en la zona
  8. La Junta de Andalucía cambia las contraseñas de Séneca tras detectar un posible 'hackeo' a datos de profesores y alumnos

El Córdoba CF pone rumbo a Oliva

El Córdoba CF se concentra en Oliva con 27 jugadores y Fomeyem como única ausencia

El Córdoba CF se concentra en Oliva con 27 jugadores y Fomeyem como única ausencia

La salida del Córdoba CF hacia la concentración de Oliva, en imágenes

La salida del Córdoba CF hacia la concentración de Oliva, en imágenes

La falta de guardias civiles se agrava en Córdoba: la AUGC advierte que estos municipios perderán agentes

La falta de guardias civiles se agrava en Córdoba: la AUGC advierte que estos municipios perderán agentes

El PSOE pide una oficina como “puerta única” para ayudas, alquileres y problemas de vivienda en Córdoba

El PSOE pide una oficina como “puerta única” para ayudas, alquileres y problemas de vivienda en Córdoba

El inicio de la fase de nuevas altas, en imágenes

El inicio de la fase de nuevas altas, en imágenes

Ni cachorros ni perros PPP: qué animales no pueden viajar sin transportín en los trenes de Renfe

DIRECTO | Pedro Sánchez clausura la presentación de la Red de Refugios Climáticos

Tracking Pixel Contents