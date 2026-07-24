Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Polígonos industrialesOzempicBebé-milagroBase LogísticaTrofeo Puertas de CórdobaDiscriminación EncinarejoMercadilloCines de veranoCalles cortadas centroEmergencia nacionalAdif CórdobaObras Estadio ArcángelVirus del NiloObras hidráulicasProgramación IMAEFumar en terrazasFindePatio Andalucía Open FutureComer en Córdoba
instagramlinkedin

Fuegos en España

Sánchez visitará este sábado el centro de control de Cenicientos (Madrid) por los incendios

El presidente del Gobierno acudirá a las diez de la mañana acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y por el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, al puesto de mando

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una visita al Puesto de Mando Avanzado por el incendio de La Mierla

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una visita al Puesto de Mando Avanzado por el incendio de La Mierla / Rafael Martín - Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará el sábado la zona afectada por los incendios en la Comunidad de Madrid y el puesto de mando avanzado ubicado en Cenicientos y asistirá a la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (Cecod).

Según la comunicado Presidencia del Gobierno, el jefe del Ejecutivo acudirá a las diez de la mañana acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y por el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, al puesto de mando, en donde se evalúa la evolución de los fuegos en la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León.

Noticias relacionadas

Tras su visita, el presidente del Gobierno realizará una declaración institucional. EFE

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un camión de paja arde y provoca un incendio forestal en la carretera a Cerro Muriano
  2. Córdoba CF - Sevilla FC: horario y dónde ver por televisión el Trofeo Puertas de Córdoba
  3. En directo | Así te hemos contado el partido entre el Córdoba CF y el Sevilla FC
  4. Adif elige Córdoba para albergar la plataforma que modernizará la red ferroviaria andaluza
  5. Los bomberos evitan que un grave incendio se propague entre las viviendas del casco histórico de Baena
  6. El Sevilla se lleva ante el Córdoba CF el Trofeo Puertas de Córdoba en los penaltis
  7. El Ayuntamiento de Córdoba inicia el 27 de julio la retirada del adoquín en tres calles del centro y reorganiza el tráfico durante las obras
  8. Iván Ania, tras la derrota ante el Sevilla FC: 'La pretemporada está para ensayar, para fallar y para que no suceda luego en Liga

Sánchez visitará este sábado el centro de control de Cenicientos (Madrid) por los incendios

Sánchez visitará este sábado el centro de control de Cenicientos (Madrid) por los incendios

Vía directa entre El Arcángel y El Toralín: el Córdoba CF traspasa a Ntji Tounkara a la Ponferradina

Vía directa entre El Arcángel y El Toralín: el Córdoba CF traspasa a Ntji Tounkara a la Ponferradina

Los vecinos, expectantes ante el incendio de Cerro Muriano

Desalojados por el incendio de Cerro Muriano, en Córdoba: "Nos avisó la Guardia Civil y salimos con cuatro cosas y nuestra águila"

Desalojados por el incendio de Cerro Muriano, en Córdoba: "Nos avisó la Guardia Civil y salimos con cuatro cosas y nuestra águila"

Del Sol al interior de la Tierra: un nuevo estudio plantea una posible conexión entre las tormentas solares y los terremotos

Del Sol al interior de la Tierra: un nuevo estudio plantea una posible conexión entre las tormentas solares y los terremotos

La columna de humo del incendio de Cerro Muriano es visible desde Córdoba capital a varios kilómetros de distancia

La columna de humo del incendio de Cerro Muriano es visible desde Córdoba capital a varios kilómetros de distancia

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Incendio forestal en Córdoba, en el paraje de Cerro Muriano

Tracking Pixel Contents