Última hora, en directo, de la situación en los tribunales y de las reacciones políticas del caso David Sánchez, Begoña Gómez, Zapatero, Leire Díez y toda la trama PSOE

Narbona, que estaba este miércoles citada a las 11.00 horas en la Cámara Alta, ya declaró el pasado miércoles como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que instruye uno de los sumarios del caso Leire. El otro lo lleva el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, quien empezó investigando estos hechos.

Tras su declaración en la Audiencia Nacional, la exministra dijo a los periodistas que había explicado al magistrado los mensajes que intercambió con Leire Díez el 24 de abril de 2024, que recogía la UCO en uno de sus informes. Esta comunicación tuvo lugar poco después de que el juez Juan Carlos Peinado abriera una causa por tráfico de influencias y otros delitos a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la conocida carta a la ciudadanía de Sánchez y su periodo de cinco días de reflexión.

En este chat, Díez comentó a la presidenta del PSOE que se podían “reconducir” los ataques a Sánchez y que ella podía dar la vuelta al asunto "como un calcetín". La dirigente socialista le contestó: "Se lo habías contado a Santos [Cerdán] el otro día", ya que antes ya la había dirigido a hablar con el entonces secretario de Organización.