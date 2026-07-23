Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Costanillas y HornillosAdif CórdobaHostelería calorCórdoba CF-Sevilla FCFumar en terrazasEl tiempoFindeCines de veranoLey antitabacoEstancos CórdobaPolígonos CórdobaConexión Las QuemadasAdolfo MolinaDiputación InvierteOposiciones bomberos
instagramlinkedin

CASO BEGOÑA GÓMEZ

El juez Peinado sigue con el pasaporte de Begoña Gómez pese a que la Audiencia de Madrid le ordenó que lo devolviera

Su asistente en Moncloa le advierte por escrito que mantener la restricción sobre un derecho fundamental reviste "extrema gravedad"

La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, durante la Comisión de Investigación sobre programas de cátedras y postgrados de la Universidad Complutense y empresas financiadoras, en la Asamblea de Madrid, a 13 de noviembre de 2024, en Mad

La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, durante la Comisión de Investigación sobre programas de cátedras y postgrados de la Universidad Complutense y empresas financiadoras, en la Asamblea de Madrid, a 13 de noviembre de 2024, en Mad / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Cristina Gallardo

Ana Cabanillas

Madrid

Una semana después de la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, el juez que instruye la causa contra la esposa del presidente del Gobierno sigue sin devolver los pasaportes que incautó a Begoña Gómez y a su asistente en Moncloa como medida cautelar tras sentarlas ante un tribunal del jurado.

La defensa de la asesora, Cristina Álvarez, ha remitido un escrito al juez Juan Carlos Peinado reclamando la entrega inmediata del documento y advirtiendo de que la restricción que se está cometiendo sobre sus derechos es de "extrema gravedad".

Noticias relacionadas

En un escrito al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el abogado José María de Pablo constata que la entrega del pasaporte a su cliente ni siquiera fue mencionada en el último auto del juez, de fecha del pasado martes, por el que este asumía la anulación de dos de los delitos inicialmente imputados por orden de la Audiencia y se veía obligado a pedir a las acusaciones populares un ajuste en sus escritos de cara a la vista oral.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Toro Albalá firma una página para la historia del vino español: Don PX Ginés Liébana 1943 alcanza los 100 puntos en la Guía Peñín 2027
  2. Los viajeros del AVE en Córdoba tendrán un nuevo sistema de embarque tras un año récord de casi 6 millones de usuarios
  3. Córdoba CF - Sevilla FC: horario y dónde ver por televisión el Trofeo Puertas de Córdoba
  4. Urbanismo aprueba la demolición de los solares de Hornillo y Costanillas para construir un equipamiento deportivo y un aparcamiento en Santa Marina
  5. Los expertos eligen la mejor heladería de Córdoba: el secreto de Piamonte D’Ambrosio
  6. El hotel de Málaga a pie de playa que conquista a las familias de Córdoba: tiene su propio parque acuático con ocho piscinas y ‘day pass’
  7. Sadeco irá a juicio contra su exgerente y varios empleados por la gestión del fondo social de 2021
  8. Hacemos Córdoba critica que Sadeco retire la goma de los contenedores y quiera aprobar un nuevo organigrama con cuatro nuevos directivos

Disney Lorcana TCG libra su batalla más ambiciosa con Attack of the Vine!

Disney Lorcana TCG libra su batalla más ambiciosa con Attack of the Vine!

La CNMC multa a los youtubers Ibai Llanos, Jordi Wild y Nachter

La CNMC multa a los youtubers Ibai Llanos, Jordi Wild y Nachter

La gestión de Sadeco vuelve al Pleno de Córdoba entre críticas por la limpieza, los malos olores y la demanda del Tribunal de Cuentas

La gestión de Sadeco vuelve al Pleno de Córdoba entre críticas por la limpieza, los malos olores y la demanda del Tribunal de Cuentas

El PP asegura que la compra de los cines de verano por la Junta «va por buen camino» y el PSOE acusa al alcalde de favorecer la especulación

El PP asegura que la compra de los cines de verano por la Junta «va por buen camino» y el PSOE acusa al alcalde de favorecer la especulación

Los agricultores andaluces reciben 5,8 millones en ayudas por daños en cultivos herbáceos de la campaña 2025

Los agricultores andaluces reciben 5,8 millones en ayudas por daños en cultivos herbáceos de la campaña 2025

La Junta de Andalucía repara los daños del temporal de febrero en el IES Felipe Solís de Cabra con una inversión de 325.000 euros

La Junta de Andalucía repara los daños del temporal de febrero en el IES Felipe Solís de Cabra con una inversión de 325.000 euros

El Club Rotary de Córdoba entrega 2.500 euros al Comedor Social de los Trinitarios para atender a 140 personas

El Club Rotary de Córdoba entrega 2.500 euros al Comedor Social de los Trinitarios para atender a 140 personas

Los neumólogos esperaban "más" de la nueva ley antitabaco: "No puede ser que España tenga una de las cajetillas de tabaco más baratas de Europa"

Los neumólogos esperaban "más" de la nueva ley antitabaco: "No puede ser que España tenga una de las cajetillas de tabaco más baratas de Europa"
Tracking Pixel Contents