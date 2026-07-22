El Supremo levanta las medidas contra Aldama: podrá salir del país y ya no deberá comparecer cada dos semanas

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha levantado las medidas cautelares que pesaban contra el comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama, a petición de su defensa, dada la firmeza de la sentencia que le condenó a cuatro años y medio de prisión teniendo en cuenta su colaboración con la justicia.

Desde diciembre de 2024 pesaba sobre el empresario la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de comparecer cada dos semanas en sede judicial, pero ya no estará sometido a estas prevenciones, que se acordaron de forma preventiva hasta la celebración del juicio. Pese a ver delito en las actividades que llevó a cabo con el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, se acordó que no entraría en prisión a cumplir su pena.

En la providencia en la que adopta esta decisión, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la Sala señala que, pese a estar pendientes de resolución aclaraciones de la misma, así como el incidente de nulidad de actuaciones planteado por Ábalos y Koldo, "no es menos cierto que la consecuencia lógica del dictado de la misma, que es firme, es el decaimiento de las medidas cautelares" adoptadas en su momento por el instructor de la causa, Leopoldo Puente.

Aldama fue condenado a cuatro años de prisión en el Supremo por los delitos de organización criminal y cohecho, si bien los magistrados aplicaron al empresario la atenuante de colaboración muy cualificada y suspendieron la ejecución de su pena por su "aportación realizada al descubrimiento de los delitos", según la sentencia. Por su parte, el exministro de Transportes José Luis Ábalos fue condenado a 24 años y tres meses y su exasesor Koldo García a 19 años y ocho meses por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación.