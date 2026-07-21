El PSOE mantiene su confianza en Zapatero a pesar de las revelaciones de Julio Martínez: "Seguimos creyendo en su inocencia"

La dirección del PSOE mantiene su confianza en el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero a pesar del giro de guion que ha supuesto el escrito presentado por el empresario amigo del exlíder socialista, Julio Martínez, que ahora se muestra dispuesto a "colaborar y contribuir al esclarecimiento de los hechos", según ha manifestado por escrito. Martínez añade que Zapatero "marcaba los pasos a seguir” en las gestiones que terminaron en el rescate de 53 millones de euros que la compañía aérea recibió del Gobierno tras la pandemia. El propio Martínez declarará este martes como investigado en el caso Plus Ultra ante el juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional.

Fuentes del máximo nivel de la Ejecutiva Federal, sin embargo, afirman que siguen "confiando en la inocencia de Zapatero" y que esperan que "la pueda demostrar ante la justicia, que es donde corresponde hacerlo". "Dejemos que la justicia avance y haga su trabajo", argumentaron a EL PERIÓDICO. Para Ferraz, el escrito de Julio Martínez es parte de "su estrategia de defensa", ya que está imputado, y la dirección socialista "no va a entrar en la estrategia de defensa jurídica de nadie".

Un dirigente nacional del PSOE admite que el movimiento de Martínez "tiene una trascendencia enorme" y es "un giro de guion brutal". Pero también comprende que la cúpula socialista mantenga su apoyo al expresidente porque Zapatero salió en defensa y apoyo de Pedro Sánchez "en su peor momento", tras la hecatombe de las elecciones autonómicas y municipales de 2023. Y "en parte gracias a él salvó las elecciones generales de aquel año y es hoy presidente", añade.

"Una pieza de caza mayor"

Además, otras fuentes apuntan a que "es precisamente por esa exposición y esa defensa cerrada de Sánchez en aquel momento por lo que el exlíder socialista está hoy en la situación procesal en la que se encuentra". Estas fuentes consideran que la proximidad de Zapatero al Gobierno actual le ha convertido en "una pieza de caza mayor" y ha terminado con su imputación ante la Audiencia Nacional.

Fuera de Madrid, las dudas sobre Rodríguez Zapatero en las distintas federaciones del PSOE se disparan cada día más. En varias direcciones autonómicas entienden que en algún momento habrá que "marcar distancias" con el expresidente, ya que los dos casos que tiene abiertos en la Audiencia Nacional -el caso Plus Ultra y el de las joyas- no solo no están en vías de solución, sino que incluso pueden evolucionar a peor.

Sin embargo, el presidente y líder del PSOE, Pedro Sánchez, y la dirección federal han decidido mantener el apoyo cerrado que vienen brindando al exdirigente leonés desde que estalló el caso.

"Ya explicará el asunto de las joyas"

En cuanto a las joyas encontradas en el despacho de Zapatero, valoradas por expertos a petición del juez en 1,3 millones de euros, el expresidente todavía no ha explicado al juez cómo llegaron a sus manos y si pagó los impuestos correspondientes al introducirlas en España. Sin embargo, fuentes de Ferraz también le disculpan en este caso, alegando que "ya explicará todo el asunto de las joyas", resaltando también tanto su presunción de inocencia como la estrategia de defensa que adopte en ese caso.

Hace ya más de un mes, el 17 de junio, Zapatero le dijo al juez José Luis Calama que podría explicar el origen de todo lo encontrado "en una semana o 10 días" y que para ello solicitaría una nueva declaración. Todavía no se ha pronunciado, ni en sede judicial, ni ante la opinión pública.