Julito se presenta ante el juez como un simple 'correveidile' de los negocios de Zapatero

El amigo de José Luis Rodríguez Zapatero y considerado su testaferro por los investigadores del caso Plus Ultra, Julio 'Julito' Martínez, se ha presentado este martes en la Audiencia Nacional como simple 'correveidile' de los negocios del expresidente socialista, de los que su empresa, Análisis Relevante, era un mero vehículo. El empresario ha corroborado lo que adelantó este lunes en un escrito ante el juez del caso en la Audiencia Nacional, José Luis Calama, al confesar que se pactó cobrar un 1 por ciento del rescate que 53 millones de euros que obtuvo la compañía a cambio de la mediación o "acompañamiento" del expresidente socialista durante la gestión de la ayuda.

Martínez Martínez llegó a la Audiencia Nacional unos quince minutos antes de la hora a la que había sido citado, con gesto tranquilo y acompañado de su abogada, la exfiscal de la Audiencia Nacional María Dolores Márquez de Prado. El término 'correveidile' ha sido utilizado por el propio juez instructor durante la declaración, que se ha extendido durante casi cuatro horas, y el empresario lo ha asumido para explicar el verdadero papel del expresidente del Gobierno en el negocio, según las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO. Era quien traía a los clientes.

El relato del dueño de Análisis Relevante, que tuvo entre sus consultores al expresidente del Gobierno (la Guardia Civil sospecha que los informes que se le encargaban ocultaban en realidad pagos a cambio de su labor de influencia política) se ha visto complementado en las últimas horas por los propios directivos de Plus Ultra, Javier Martínez Sola y Roberto Roselli, que en sendos escritos también reconocieron los pagos a empresas del entorno de ''Julito'" tras ser conscientes de su relación con el expresidente socialista a cambio de "labores que, eufemísticamente, llamaron de acompañamiento". Según fuentes fiscales todos ellos advirtieron a Anticorrupción de que presentarían sus escritos este lunes, y se ve necesaria la comparecencia ahora de los directivos de Plus Ultra.

Pagos y vuelos 'business'

Según Martínez Sola, el total de los pagos que se realizaron a las compañías controladas por 'Julito', más el pago de otras 69.000 euros en vuelos 'business' que disfrutó el consultor (a razón de 1.500 euros el viaje) suman 527.417 euros "que materialmente supone el 1 por cientoacordado". Añadía que "una regularización completa y más exacta de la cantidad quedó frustrado por la operación policial, pues ni siquiera se efectuó la correspondiente dación de cuentas definitiva".

En su escrito al juez también detallaba que el propio Rodríguez Zapatero quien el 26 de febrero de 2021 le anunció la concesión de la ayuda a través de la SEPI. Según su confesión, el 30 de julio de 2020 se firmó un contrato entre Plus Ultra y su consultora, Análisis Relevante, acordándose unos honorarios que se fijaron en 5.000 euros mensuales más el correspondiente IVA y "adicionalmente, en contraprestación a los servicios prestados y al éxito de la operación" referida a Plus Ultra, en enero de 2021 "se firmó un contrato entre la aerolínea y otra de las mercantiles bajo su poder, Idella Consulenza Strategia S.L. por la que la primera "se comprometía a abonar el uno por ciento de la financiación obtenida a Idella, en el supuesto de que finalmente se aprobara la ayuda solicitada".

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Según la versión "de todos los pasos que se iban dando estaba puntualmente informado el señor Rodríguez Zapatero quien, finalmente, el 26 de febrero de 2021 comunicó a nuestro representado que la Sepi iba a conceder el crédito solicitado por Plus Ultra".