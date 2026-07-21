Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Hospital Materno-Infantil CórdobaRestauración Mezquita-CatedralPago con tarjetaTrabajadores extranjerosCelebración del mundialDeportistas cordobesesConstrucción de viviendasHotel AlmodóvarFichaje Córdoba CFManuel PimentelLey antitabaco
instagramlinkedin

Tribunales

Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por intromisión al honor y le reclama 50.000 euros

El artista reclama que la política se retracte por unas declaraciones sobre la denuncia archivada en su contra y amplía su ofensiva judicial con una querella contra varios periodistas de elDiario.es

Archivo - Julio Iglesias Europa Press Reportajes / Europa Press 16/12/2011

Archivo - Julio Iglesias Europa Press Reportajes / Europa Press 16/12/2011 / EUROPA PRESS - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

El cantante Julio Iglesias ha presentado en el Tribunal Supremo una demanda por "intromisión ilegítima en el derecho al honor y la intimidad personal" contra la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y ha solicitado que le indemnice con 50.000 euros por daño moral.

La defensa del cantante continúa así su batalla legal contra la vicepresidenta segunda por unas declaraciones realizadas en su cuenta de la red social Bluesky y en el programa 'La Hora de la 1', en RTVE, el pasado mes de enero, a raíz de la denuncia de dos exempleadas contra Iglesias por delitos de abuso sexual, que fue archivada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

En su demanda, a la que ha tenido acceso EFE, reclama que Yolanda Díaz reconozca que sus manifestaciones constituyen "una intromisión ilegítima en el derecho al honor" de Iglesias, y que se retracte públicamente, además de pagarle la citada indemnización y las costas del proceso.

Noticias relacionadas

En paralelo, el cantante ha presentado en los juzgados de Madrid una querella por injurias, calumnias y un delito contra la integridad moral contra varios periodistas del diario.es -medio que reveló la existencia de la denuncia contra Iglesias-, incluido su director, Ignacio Escolar, al considerar que sus informaciones tenían comentarios "falsos e injuriosos" que buscaban "menoscabar su imagen pública" y "minar" su reputación.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Manuel Pimentel Siles, exministro de José María Aznar, sobre los cines de verano de Córdoba: 'Son realmente únicos y una reliquia del pasado
  2. La segunda estrella de la selección española ilumina Las Tendillas en Córdoba
  3. La alegría tras el triunfo de España en el Mundial recorre toda la provincia de Córdoba
  4. Así vive la provincia de Córdoba la final del Mundial: pantallas en las plazas y miles de aficionados
  5. Del barrio joven al barrio maduro: el Zoco encara una nueva etapa demográfica y comercial
  6. El cinturón de piscinas para huir del calor de Córdoba: refugios asequibles y menos masificados a menos de media hora de la ciudad
  7. El mercadillo de la Costa del Sol que conquista a los cordobeses: compras baratas y playa a dos horas de Córdoba
  8. Detenido tras amenazar con una escopeta de plomillos a un repartidor y atrincherarse en una vivienda de Cañero

La Diputación de Córdoba invierte 175.925 euros en la mejora de luminarias y el acceso a Calonge Bajo

La Diputación de Córdoba invierte 175.925 euros en la mejora de luminarias y el acceso a Calonge Bajo

Messi llega a Argentina y se encierra en la casa de sus padres en una urbanización de la ciudad de Rosario

Messi llega a Argentina y se encierra en la casa de sus padres en una urbanización de la ciudad de Rosario

Mueren dos bomberos en la extinción de un incendio cerca del aeropuerto de Burdeos

Mueren dos bomberos en la extinción de un incendio cerca del aeropuerto de Burdeos

Ya es definitivo: el Cajasol Coto Córdoba debutará en la Primera FEB y su equipo vinculado en la Tercera FEB

Ya es definitivo: el Cajasol Coto Córdoba debutará en la Primera FEB y su equipo vinculado en la Tercera FEB

La Diputación de Córdoba presenta el libro solidario 'Visi. Mi mariposa de colores' para apoyar la investigación del cáncer cerebral

La Diputación de Córdoba presenta el libro solidario 'Visi. Mi mariposa de colores' para apoyar la investigación del cáncer cerebral

Víctor Algra, veterinario: “Raparle el pelo a un perro en verano le expone más al calor y al sol”

Víctor Algra, veterinario: “Raparle el pelo a un perro en verano le expone más al calor y al sol”

Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por intromisión al honor y le reclama 50.000 euros

Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por intromisión al honor y le reclama 50.000 euros

Monturque rememora su pasado los días 31 de julio y 1 de agosto con las 22ª Jornadas Medievales

Monturque rememora su pasado los días 31 de julio y 1 de agosto con las 22ª Jornadas Medievales
Tracking Pixel Contents