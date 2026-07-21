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Instrucción de Peinado

El CGPJ analiza si archiva definitivamente las quejas contra Peinado como pide el promotor que estudia el expediente

El responsable de la acción disciplinaria propone el archivo respecto de cinco quejas presentadas por diferentes decisiones del juez instructor

Concentración contra el juez Peinado frente a la sede del Consejo General del Poder Judicial

Concentración contra el juez Peinado frente a la sede del Consejo General del Poder Judicial / "Jesús Hellín " / Europa Press

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Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder General tiene este martes sobre la mesa las propuestas de archivo del promotor de la Acción Disciplinaria con respecto a cinco quejas presentadas contra diversos aspectos de la instrucción del juez del caso Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado. Entre otras, las presentadas por el exministro de Justicia Félix Bolaños, la asistente en Moncloa de la esposa del presidente del Gobierno o el Sindicato Unificado de Policía por las dudas expresadas por el juez en relación con una supuesta huida de esta a pesar de contar con escolta oficial.

Igualmente, este martes se analizan otras quejas presentadas por el grupo municipal Más Madrid ,el diputado socialista Pedro Guillermo Hita y un particular, según ha informado el órgano de gobierno de los jueces.

El pasado mes de junio, y por cuatro apoyos frente a cuatro ( el voto de calidad la presidenta Isabel Perelló superó el empate) los vocales habían acordado remitir al promotor de la acción disciplinaria copia del auto dictado por Peinado contra la esposa de Pedro Sánchez para que analizara si las expresiones referidas a las fuerzas y cuerpos de seguridad son constitutivas de una falta grave.

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Unos meses antes, en marzo, se rechazó una propuesta inicial de archivo con respecto al resto de quejas, entre las que se encontraba la que Bolaños interpuso contra el titular de la plaza número 41 de Instrucción de Madrid por "irregularidades" durante el interrogatorio al que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 le sometió en el marco de la pieza abierta por presunta malversación relacionada con la actividad de la asistente de Begoña Gómez en Moncloa. También por los términos de la exposición razonada ante el Tribunal Supremo en el que Peinado intentó, sin éxito, que el Supremo procediese contra él.

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Fuente: El Periódico

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