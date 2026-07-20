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"Julito" confiesa por escrito al juez que se pactó el 1 por ciento del rescate de Plus Ultra para Zapatero

En un escrito remitido al juez en la víspera de su declaración en la Audiencia Nacional por el rescate de la aerolínea

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, en una foto de archivo durante un acto de conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, en una foto de archivo durante un acto de conmemoración del Día Internacional de la Mujer. / Ricardo Rubio / Europa Press

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Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Julio Martínez, conocido como 'Julito' y considerado como el "testaferro" del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ha remitido un escrito al juez en el que confiesa que se acordó el abono de un 1 por cierto del rescate que cobrase la aerolínea Plus Ultra.

En la víspera de su declaración en la Audiencia Nacional por el caso en el que se investiga el rescate de la aerolínea, en un escrito al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, Martínez asegura que "el 30/ 07/ 2020 se firmó un contrato entre Plus Ultra y AR en el que se acordaron unos honorarios que se fijaron en 5.000 euros mensuales más el correspondiente IVA. Con independencia de la redacción del contrato, la realidad fue que los honorarios a cobrar eran en concepto del asesoramiento que desde mayo venia dando el señor Rodríguez Zapatero".

"Adicionalmente, en contraprestación a los servicios prestados y al éxito de la operación el 1901-20-21 se firmó un contrato entre Plus Ultra y la mercantil Idella Consulenza Strategia S.L. mediante el que la primera se comprometía a abonar el uno por ciento de la financiación obtenida a Idella, en el supuesto de que finalmente se aprobara la ayuda solicitada"

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Fuente: El Periódico

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