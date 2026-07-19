Yolanda Díaz claudica del liderazgo de Sumar en el Gobierno y se vuelca en su búsqueda de apoyos para la OIT

Yolanda Díaz renuncia a su protagonismo en el Gobierno para centrarse en su carrera internacional. Tres años después de las generales que le consagraron como número dos de Pedro Sánchez en el Consejo de Ministros y líder del ala minoritaria de la coalición, la vicepresidenta segunda ha orillado su papel en la política nacional. Su objetivo pasa ahora por buscar avales para optar a la dirección de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se renovará el próximo noviembre.

El salto aún no es oficial, a la espera de si recaba los apoyos diplomáticos suficientes, pero lo cierto es que sus planes ya han supuesto un importante cambio en la lógica interna de Sumar, donde la vicepresidenta segunda ha claudicado como principal interlocutora del ala socialista.

Díaz renunció en febrero a repetir como candidata del espacio político, tras las presiones recibidas para retirarse. Sin embargo, el acuerdo entre los partidos de Sumar era mantenerla como principal interlocutora de Sánchez y valedora de Sumar en el Gobierno. Una labor a la que ella misma ha renunciado.

Desde que anunció su salida, la gallega ha ido delegando su papel en la política nacional para emprender una tourné que le ha llevado a una quincena de países en apenas cinco meses, entre los que destacan dos viajes oficiales a EEUU, uno a China, México, Senegal o varias citas en Ginebra (Suiza), donde tiene su sede la OIT.

Sin papel en el Gobierno

Queda muy lejos aquel tiempo en que Díaz marcaba las posiciones de Sumar dentro del Gobierno. "Está totalmente fuera", resumen fuentes próximas, que apuntan a que la vicepresidenta "ha dejado de tener un papel proactivo". Hasta hace unos meses, Díaz se encargaba de mantener la interlocución con todos los ministros del espacio político, se interesaba por los asuntos de las distintas carteras y marcaba posiciones políticas. Una situación que ha desdibujado fuertemente a Sumar en una situación de crisis de Gobierno, con el estallido de múltiples casos de corrupción.

Díaz, resumen los suyos, ha ido delegando sus tareas. La portavocía, apuntan, se la ha dejado de una manera "fáctica" al ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Mientras que la "propuesta política" ha quedado en manos del Ministerio de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy. "Ella les arropa, pero no participa salvo cuando le preguntan y no queda más remedio", detalla. "No quiere pisar callos y pillarse los dedos".

Aunque la vicepresidenta segunda sigue manteniendo una suerte de "liderazgo moral" en el espacio, lo cierto es que su papel es casi simbólico. "Está en stand by, su cabeza ya está en otra cosa", detallan. Otras fuentes del espacio constatan que, si antes Díaz defendía los asuntos de los distintos ministerios ante el PSOE, ahora es cada departamento el que mantiene su interlocución con el ala socialista del Gobierno. "A nivel de coalición no está ejerciendo", detallan.

Un cambio que también se deja sentir en la propia relación entre los ministros. Díaz celebraba una comida semanal con los cinco ministros de Sumar, que solía convocar los lunes, para compartir impresiones. Esta tradición también terminó con su renuncia política. Ahora los encuentros entre los representantes del ala minoritaria han adquirido un cariz que no va más allá de lo casual, minutos antes de los Consejos de Ministros o sesiones de control, o que se da en situaciones de emergencia, con alguna negociación concreta que lo requiera.

"Si hay agua en la bañera"

El objetivo de la vicepresidenta está en ver sus opciones para lidearar la OIT durante los próximos cinco años. El 31 de agosto es el último día para presentar su candidatura, y desde su equipo trasladan que la decisión no está tomada, y que en ella pesará también el aspecto personal. Otras fuentes, sin embargo, apuntan a que la candidatura no es oficial porque está todavía valorando si "hay agua en la piscina". A esto iría dirigida precisamente la gira internacional y los intensísimos contactos diplomáticos de los últimos meses.

Hay un elemento que juega en contra, y es la candidatura que ya ha presentado el Gobierno de España para situar al ministro de Agricultura, Luis Planas, como presidente de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Una opción que ya es oficial y por la que ya trabaja activamente el Ministerio de Exteriores, que sin embargo no ha activado maquinaria alguna para la candidatura de Díaz.

En el entorno de la vicepresidenta admiten que "no hay antecedentes" de que un mismo país pueda llevarse las presidencias de dos organismos internacionales tan relevantes como la OIT y la FAO, pero desde su equipo señalan que "no hay una norma escrita que lo impida". "Se está viendo", detallan.

La iniciativa, defiende, parte de una petición por parte organizaciones sindicales nacionales e internacionales, y Díaz aún estaría valorando sus opciones. "Está viendo sus posibilidades", resumen fuentes próximas. En cualquier caso, su candidatura no implicaría su renuncia en el Ministerio de Trabajo, ya que no debe abandonar el cargo para lanzar su candidatura, pudiéndose mantener si pierde. En caso de obtener el puesto, también podría agotar la legislatura Gobierno de España, ya que el mandato en la OIT comienza en octubre de 2027.

Entre los suyos creen que, para dar un salto con ciertas garantías, debería haber un "acuerdo político" con Pedro Sánchez, puesto que es el Gobierno quien tiene en definitiva la llave para postular aspirantes. Pese a que el plazo de presentación expira en un mes y medio, recuerdan también que Nadia Calviño anunció su candidatura para el Banco Europeo de Inversiones (BEI) un 11 de agosto de 2023, seis días antes de que expirase el plazo de presentación. Un precedente que da margen a la dirigente gallega.

Entre los suyos destacan el buen perfil de Díaz para ocupar el puesto, debido a la relevancia de los asuntos que ha legislado en España y que luego han llegado al ámbito europeo, como la ley rider o la regulación de las empleadas domésticas, además de la inteligencia artificial.

Apoyos clave

En ese marco, habría apoyos clave que ya tendría ganados en el marco de la votación. La elección del director general de la OIT depende de su Consejo de Administración, donde votan 28 representantes de los gobiernos, 14 de la patronal y 14 de los sindicatos. En el caso de una eventual candidatura de Yolanda Díaz, el respaldo de las organizaciones sindicales sería un activo, pero insuficiente. Es por eso que el papel de los 28 gobiernos que votan tienen especial relevancia.

Destacan los diez países tienen asiento permanente -Brasil, China, Francia, Alemania, India, Italia, Japón, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos-, mientras que los otros 18 gobiernos elegidos para el mandato 2024-2027 son Argelia, Australia, Bangladesh, Canadá, Chile, República Dominicana, Egipto, Ghana, México, Marruecos, Países Bajos, Nigeria, Paraguay, Polonia, República de Corea, Senegal, Suiza y Uruguay.

Díaz ha mantenido reuniones periódicas con los representantes europeos, y en los últimos meses ha intensificado su relación con gobiernos de otros países con derecho a voto, como China, Brasil, Italia, Senegal, Canadá, República Dominicana, México, Uruguay.

Los suyos dan por hecho que tiene el favor de los países africanos y europeos -con quienes mantiene reuniones periódicas-, y apuntan a que no hay ningún otro candidato que despunte especialmente en la carrera por el liderazgo. El único rival sería el actual director, Gilbert Houngbo, que ya ha anunciado que presentará su candidatura por el Gobierno de Togo. Es por ello que uno de los elementos comunes en el discurso internacional de Yolanda Díaz es el cuestionamiento de la actual situación de la OIT, en lo que se trasluce como una labor activa de oposición.

En cualquier caso, aunque la tarea diplomática de Díaz consiste en ganar apoyos para la candidatura, la negociación real con el resto de países llega una vez se formalice, cuando cada uno de los estados miembros realiza sus peticiones. Una labor donde el Gobierno, en definitiva, tendrá también la última palabra.

Gira internacional

La tourné de viajes oficiales de Yolanda Díaz le ha llevado a una quincena de países desde febrero. Ya en febrero, unas semanas antes de anunciar su salida de la política, la dirigente acudió a EEUU, en un viaje donde visitó Cambridge y Nueva York. Allí se reunió, entre otros, con la representante especial de la OIT ante las Naciones Unidas, Cynthia Samuel-Olonjuwo. Una semana después, el 13 de febrero, acudió a Chipre para reunirse con sus homólogos europeos a un encuentro informal sobre empleo y justicia social.

Poco después, el 9 de marzo, estuvo en Bruselas para la reunión del Consejo del EPSCO (Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores de la UE) y reunión con sindicatos europeos. Del 18 al 20 de marzo estuvo en Los Ángeles, en un polémico viaje para asistir a la gala de los Óscar junto a la delegación española de la película nominada, Sirat. El 20 de abril estuvo en México, también país miembro de la OIT, donde se reunió con el ministro de Trabajo, Marath Baruch.

Uno de los últimos ha sido su viaje a China, entre el 18 y 20 de mayo, donde mantuvo una intensa agenda. Desde el Ministerio de Trabajo destacaron una reunión con la consejera de Estado de la República China, Shen Yiqin, y la ministra de Recursos Humanos y Seguridad Social del país asiático, apuntando al papel de Díaz como embajadora fáctica de la OIT, y anunciando el interés común de impulsar "una agenda común con China que garantice la sostenibilidad, el refuerzo de la OIT y la adopción de marcos ambiciosos para la defensa del trabajo decente".

En junio ha sido para Díaz un mes especialmente intenso en su carrera para situarse en la agenda internacional, con una intensísima agenda de encuentros con dirigentes de otros países, de los que deberá tener su apoyo para llegar al cargo. En un solo mes, acudió varias veces a la sede de la OIT en Ginenbra.

El 3 de junio estuvo en Ginebra para reunirse con distintos directivos de la OIT en la 114.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT 2026: el austriaco Oliver Röpke, director de la Oficina de Actividades para los Trabajadores de la OIT, Peter Van Rooji, Director Regional de la Oficina Regional para Europa y Asia Central del organismo; o Laura Thompson, Subdirectora General de Relaciones Exteriores y Corporativas de la OIT.

El 5 de junio participó en la presentación libro de la exministra de Empleo en Lisboa (Portugal), y entre el 8 y 9 de junio acudió a Ginebra, donde tuvo una participación muy activa en la Conferencia Internacional de la OIT, con reuniones frenéticas con representantes de distintos países. Así, mantuvo encuentros bilaterales con miembros de los gobiernos de Canadá, Chile, Brasil, México, Barbados, Corea del Sur, Sudáfrica o Ruanda, además de mantener reuniones con distintas asociaciones sindicales internacionales y miembros de la actual OIT. Una ronda que responde a la búsqueda de apoyos para su futura candidatura para resolver su futuro político.

A mediados de junio, aprovechó la celebración en Barcelona del Congreso de Prevención de Riesgos Laborales en Iberoamérica, organizado por la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), para reunirse también con los ministros de Trabajo de Uruguay, Juan Castillo, y de República Dominicana, Eddy Olivares Ortega.

El 24 de junio acudió a la Unidad de Oxford (Reino Unido) para defender la regulación de la IA y los algoritmos en el mercado de trabajo, reivindicando una de sus apuestas en el ámbito laboral. El 29 de junio acudió a Luxemburgo para participar en el Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO) y allí aprovechó para mantener una serie de reuniones con sus homólogos: la viceministra de Trabajo de Lituania, Ausra Putk, el ministro de Protección Social de Irlanda, Dara Calleary; y y su homóloga de Italia, Marina Elvira Calderone.

Yolanda Díaz arrancó julio en Avilés, donde se celebró la VI Conferencia Iberoamericana Ministerial de Trabajo, que reunió a 19 delegaciones de países iberoamericanos. Una cita que será la antesala de la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará el 4 y 5 de noviembre en Madrid.

El 7 de julio se fue de viaje oficial en Senegal con motivo del II Foro Africano para la Economía Social y Solidaria (FORA'ESS Dakar 2026), donde alertó de la situación que atraviesa la OIT y defendió el fortalecimiento de los organismos multilaterales, apostando por dar más peso al continente africano, en un mensaje claramente diplomático. La dirigente también se reunió en Dakar con su homólogo senegalés, Bassirou Diomaye Faye.

Noticias relacionadas

Esta semana la arrancó con su tercera visita a EEUU en cinco meses, con un viaje oficial a Nueva York donde se reunió con la vicealcaldesa de la ciudad, Julie Sue, con senador estadounidense Bernie Sanders y con la presidenta y la directora internacional de principal organización sindical de EEUU, la AFL-CIO, Liz Shuler y Cathy Feingold. Una reunión de peso, teniendo en cuenta el papel de los sindicatos en la elección. El viernes, concluyó la semana con una videoconferencia con su homóloga de Sudáfrica, Nomakhosazana Meth