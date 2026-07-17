La UCO sospecha de 18.000 euros ingresados por Cerdán y detecta que "disfrutó" 323.000 de Servinabar

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha indicado que el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán tuvo 18.261 euros en "ingresos en efectivo de origen aparentemente desconocido" y ha señalado que "disfrutó" junto a su familia de 323.178 euros procedentes de Servinabar, la constructora en la que los investigadores le sitúan como socio del empresario Antxon Alonso.

En un informe recogido por Europa Press, desgrana la evolución anual de los beneficios del exdirigente y su familia, "alcanzando sus máximos entre los años 2019 y 2023", periodo que aglutina tanto la denominada "etapa ministerial" de José Luis Ábalos como ministro de Transportes, cuando Acciona resultó adjudicataria de obras investigadas, y la "etapa post-ministerial", en la que Cerdán fue nombrado secretario de Organización del PSOE, relevando a Ábalos.

Los agentes apuntan a "una posible fuente de ingresos no declarada" por Cerdán, a la que llegan a través de "indicios" como "ingresos en efectivo de origen aparentemente desconocido entre 2014 y 2017 por valor de 18.261,56 euros".

También mencionan la "reducción de gastos con tarjeta y disposiciones de efectivo a partir de 2019, coincidiendo temporalmente con la 'etapa ministerial' de Ábalos y la adjudicación a Acciona Construcción de los expedientes objeto de investigación".

Y hacen hincapié en "liquidaciones de gastos declaradas por el PSOE y el Congreso de los Diputados por totales superiores a las disposiciones de efectivo y los gastos observados en cuentas bajo conceptos susceptibles de ser reclamados".

Asimismo, la UCO señala que Cerdán y algunos miembros de su familia "habrían disfrutado de unos beneficios, entre los años 2015 y 2024, que se han cuantificado en, al menos, 323.178,41 euros".

Los investigadores indican que, entre finales de 2021 y principios de 2022, Servinabar negoció la compra de un inmueble en Madrid para Cerdán por importe cercano al millón de euros, "frustrándose finalmente la operación tras retirarse la parte vendedora".

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"Este extremo pone de manifiesto, en conjunto con los bienes efectivamente disfrutados, la plena disposición por parte de Cerdán de los fondos de Servinabar", exponen.

Fuente: El Periódico