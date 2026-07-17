La amnistía en datos: ¿Cuántas se han concedido y cuántas hay pendientes?

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avaló este jueves la ley de amnistía aprobada por el Congreso el 10 de junio de 2024. Esta decisión debería desencallar varios procesos judiciales que siguen abiertos en los tribunales españoles. ¿Cuántas amnistías se han concedido hasta la fecha y cuántas están pendientes? Según un reciente informe de Alerta Solidària elaborado al cumplirse dos años desde la aprobación de la ley, había 664 personas susceptibles de ser amnistiadas entre activistas, políticos y policías. Desde entonces se han resuelto favorablemente 403, un 60,7%. El resto han sido denegadas (15,7%) o siguen pendientes de resolverse (26,4%). En estos dos últimos casos es donde se centrará la atención en los próximos meses.

Datos de la amnistía según Alerta Solidària. De los 664 casos amnistiables, en 402 la amnistía ha sido reconocida; en 104 denegada, y en 157 están pendientes.

Manifestación de apoyo a los CDR el jueves pasado en Sabadell. / Albert Segura / ACN

Los grandes titulares de la amnistía suelen ser para los políticos, pero el grueso de los encausados en casos vinculados al 'procés' son manifestantes y activistas. En todo este tiempo han sido un total de 1.225 los que han tenido que comparecer ante los tribunales, en buena medida por su participación en manifestaciones contra de la sentencia del 1-O. De este millar, sin embargo, 880 no necesitaron la amnistía porque sus casos fueron archivados, resultaron absueltos o no quisieron acogerse a la ley.

Quedaron, pues, 345 personas pendientes de la aplicación de la norma. De estas, algo más de la mitad, un 52%, ya han sido amnistiadas, mientras que al resto se les ha denegado la petición o siguen pendientes de conocer el desenlace. Uno de los casos pendientes de resolver más conocidos es el de los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) encausados por la Audiencia Nacional en la operación Judas y que estaban acusados de terrorismo por, supuestamente, haber planeado acciones violentas.

Ahora la justicia europea ha avalado que se les pueda aplicar la ley porque considera amnistiables los delitos "cometidos exclusivamente en el contexto particular del movimiento en favor de la independencia de Catalunya". Los afectados consideran que deben ser amnistiados de forma inmediata, ya que fue la Audiencia Nacional uno de los tribunales que elevó sus dudas al TJUE, unas dudas que ahora han quedado resueltas. Este mismo jueves se convocó en Sabadell una manifestación de apoyo a estos CDR. Uno de los encausados, Xavier Buigas, pidió a la Audiencia Nacional que se mueva pronto, pero se mostró escéptico. "Quedamos a su merced para ver cuándo decidirán actuar y, en el peor de los casos, si todavía serán capaces de inventarse algo que pueda retrasar aún más el reconocimiento de esta amnistía", explicó en declaraciones a la ACN.

Imagen de los líderes del 'procés' durante el juicio en el Tribunal Supremo. / Emilio Naranjo / EFE

Tras la aprobación de la ley, los grandes focos apuntaron a los líderes políticos y a los cargos públicos. A diferencia de los activistas, la aplicación de la amnistía en este caso está por debajo del 50%. Se han resuelto favorablemente los encausados en los juzgados de instrucción números 13 y 18, que son dos de las causas más antiguas del procés vinculadas a altos cargos de los gobiernos de Artur Mas y Carles Puigdemont. Por ejemplo, fueron amnistiados los exresponsables de los medios públicos Núria Llorach (CCMA), Vicent Sanchis (TV3) y Saül Gordillo (Catalunya Ràdio). También fue amnistiado por partida doble el exconseller de Interior Miquel Buch: recibió el perdón judicial tanto por un caso vinculado a los escoltas de Puigdemont como por otro vinculado a la Associació Catalana de Municipis (ACM).

El grueso de los políticos, sin embargo, no ha visto cómo se les aplicaba la amnistía. Los nombres más destacados son algunos de los líderes que fueron condenados por el Tribunal Supremo, como Oriol Junqueras, o que se marcharon a Bélgica para evitar ser condenados, como el expresident de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont. El Alto Tribunal les negó en su día la amnistía por considerar que no cubre el delito de malversación. Los afectados consideran que, tras el fallo europeo, ya no hay más "excusas", pero no descartan que surja algún obstáculo de última hora. "Harán todo lo posible por no aplicar la ley", ha pronosticado este mismo viernes Junqueras en TV3. Sin embargo, confían en que acabe haciéndolo más pronto que tarde.

Datos de la amnistía según Alerta Solidària. 345 casos responden a manifestantes y activistas; 157 a políticos y altos cargos y 162 a policías.

Junqueras, Puigdemont y el resto de líderes del procés no son las únicas causas pendientes. También aguardan a ser amnistiados en el Tribunal de Cuentas otras 30 personas, como por ejemplo el expresidente Artur Mas, exconsellers como Raül Romeva y Jordi Turull y delegados de la Generalitat en el extranjero, entre otros. En el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) también esperan un desenlace el líder de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, y el director general del partido, Lluís Salvadó, por su participación en el referéndum del 1-O, así como exmiembros de la mesa del Parlament como Lluís Corominas y Anna Simó.

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Agentes de la Policía Nacional en una protesta en Via Laietana contra la cargas en el 1-O. / JULIO CARBÓ / EFE

A diferencias de activistas y políticos, el tercer grupo de amnistiados es el que, según el informe de Alerta Solidària, tiene un grado mucho más alto de aplicación. Son los policías que, no sin debate ni polémica, también fueron incluidos en la ley de amnistía como principal argumento de que se trataba de una norma para la reconciliación. De los 162 agentes de la autoridad que se calcula que fueron encausados en su día -por su participación en cargas policiales, por ejemplo-, 158 ya han sido amnistiados. Los únicos cuatro que no han obtenido el perdón judicial son los agentes de la Policía Nacional procesados por un delito de lesiones por el operativo del 1-O en el que Roger Español perdió un ojo por el impacto de una pelota de goma.