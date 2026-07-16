El PP resta importancia al fallo del TJUE e incide en que Sánchez "cambió poder por impunidad": "El debate nunca fue solo jurídico"

El PP ha mostrado su "respeto absoluto" al fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que avala la aplicación de la ley de amnistía en los casos de malversación y también en los delitos de terrorismo. Ahora bien, fuentes de la formación populares rebajan la importancia de esta decisión, pese a ser emitida por la máxima instancia judicial de la UE, y consideran que "se circunscribe a un análisis muy concreto". Además, aseguran que "el debate nunca fue solo jurídico" y cargan contra Pedro Sánchez por "cambiar poder por impunidad" y contra la "gravísima irresponsabilidad que cometió el separatismo".

Con la pelota de vuelta en el tejado del Tribunal Constitucional, que deberá analizar el fallo del TJUE para pronunciarse sobre los recursos de amparo interpuestos, los populares consideran que la decisión de este jueves, largamente esperada, es "un paso más en un largo recorrido judicial" en el que lo único que pueden hacer es "respetar todas las decisiones de los tribunales". "Los demócratas respetan las sentencias siempre", aseguran para afear las críticas del Gobierno a los jueces tras las sentencias por casos de corrupción.

No obstante, los conservadores tratan de minimizar la importancia de este fallo y aseguran que se trata de un "análisis muy concreto" que "no examina la constitucionalidad, ni la oportunidad política, ni dicta una sentencia sobre toda la Ley de Amnistía". Sin embargo, fue ya el TC quien declaró la constitucionalidad de la norma y que el TJUE se ha pronunciado solo sobre aquellas cuestiones que le han solicitado los tribunales españoles a través de varias cuestiones prejudiciales.

Pese a todo, los populares tratan de recolocar el debate, alejándolo del plano judicial, dado el fallo del TJUE, y volver a llevarlo a la arena política. "El debate nunca fue solo jurídico", aseguran las mismas fuentes que, dejando a un lado la constitucionalidad de la norma o su encaje en el ordenamiento jurídico europeo, apuntan a que el debate es "si un presidente puede negociar privilegios penales a cambio de una mayoría parlamentaria". "Seguimos creyendo que ningún presidente debe cambiar poder por impunidad", aseveran.

Ataques al independentismo

"Eso siempre será moralmente inaceptable", apuntan tras criticar que Sánchez se sumara al carro de la ley de amnistía "contra la palabra dada y contra la voluntad de la mayoría de los españoles". Es en este punto cuando también arremeten contra los partidos nacionalistas, pese a sus acercamientos a Junts: "Ninguna decisión absuelve la gravísima irresponsabilidad que cometió el separatismo. No se elimina su responsabilidad política".

Noticias relacionadas

E, incluso, aseguran que "diez años más tarde Cataluña intenta recuperarse de ese gran proceso tóxico". No obstante, recuperan las palabras de Alberto Núñez Feijóo sobre pasar página y aseguran que es hora de "abrir un nuevo tiempo" en el que se hable de vivienda, sanidad, fiscalidad o seguridad.