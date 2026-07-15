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Los Reyes, Leonor y Sofía asistirán en Nueva York a la final del Mundial que jugará España

Los Reyes y sus dos hijas ven la semifinal de España, el martes en un hotel en Barcelona, tras haber asistido a la gala de los Premios Princesa de Girona.

Los Reyes y sus dos hijas ven la semifinal de España, el martes en un hotel en Barcelona, tras haber asistido a la gala de los Premios Princesa de Girona. / CASA DE SM EL REY

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Pilar Santos

Madrid

El calendario ha hecho su parte y la selección española, la suya. Felipe VI estará el domingo en la final del Mundial 2026, acompañado por la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, después de que España sellara ante Francia el billete para el último partido del torneo. Los cuatro estarán en el palco del estadio MetLife, en el área metropolitana de Nueva York (EEUU), parar respaldar a la Roja en su intento de conquistar la segunda estrella.

Otra de las fotografías de la noche del martes facilitada por la Zarzuela en la que se ve a los cuatro viendo el partido en un hotel del centro de Barcelona.

Otra de las fotografías de la noche del martes facilitada por la Zarzuela en la que se ve a los cuatro viendo el partido en un hotel del centro de Barcelona. / CASA DE SM EL REY

El viaje completa una promesa que el Rey hizo a los jugadores en Guadalajara (México) en junio, al inicio del torneo. Tras presenciar el triunfo ante Uruguay y bajar al vestuario, Felipe VI les anunció que no volvería a verlos hasta la final. No era solo una frase de ánimo. Su agenda hacía imposible cualquier desplazamiento anterior. El viernes de los cuartos de final, los Reyes y Sofía estaban en San Javier (Murcia) para acompañar a Leonor en la entrega de Reales Despachos que cerraba su formación en la Academia General del Aire y del Espacio. Y durante la semifinal de este martes, Felipe y Letizia presidían los Premios Princesa de Girona en el Liceu de Barcelona.

Los Reyes y sus hijas siguieron desde un hotel barcelonés el 2-0 contra Francia, vestidos con las camisetas de la selección. Hubo abrazos, celebración y una llamada del Rey a Luis de la Fuente para felicitar al equipo. Al día siguiente, en una visita Empúries, en el marco de los actos organizados por la Fundación Princesa de Girona, Felipe VI recordó ante los periodistas su compromiso: les había dicho que se reencontrarían en la final. Los futbolistas han cumplido y ahora la Corona responderá con una representación al completo.

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Fuente: El Periódico

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