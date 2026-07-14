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DIRECTO | Última hora de la situación en los tribunales y de las reacciones políticas de los casos Zapatero, Leire Díez, Begoña Gómez y toda la trama PSOE

Varios agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil salen de la sede nacional del PSOE en Ferraz, a 27 de mayo de 2026, en Madrid (España).

Varios agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil salen de la sede nacional del PSOE en Ferraz, a 27 de mayo de 2026, en Madrid (España). / Ricardo Rubio - Europa Press

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Iván Gil

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Miguel Ángel Rodríguez

Luis Ángel Sanz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está cercado por diferentes casos de corrupción próximos al partido y a su entorno: desde la trama Leire Diez-Santos Cerdán, la sentencia condenatoria contra su exministro José Luis Ábalos, la investigación de la Audiencia Nacional al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero o caso de su mujer, Begoña Gómez, camino de ir a juicio, y el de su hermano, David Sánchez, que está a la espera de sentencia.

En el siguiente hilo informativo puede seguir en directo y al minuto las últimas noticias sobre los problemas judiciales del PSOE y, las reacciones políticas de PP y Vox, que reclaman la convocatoria de elecciones generales, y unos socios parlamentarios que elevan la presión al Gobierno para que actúe contra la corrupción y la situación política.

Fuente: El Periódico

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