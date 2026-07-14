Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sondeo GESOPDavid SánchezEspaña-FranciaVivienda CórdobaSemifinales MundialSusto en CapitularesConvenios colectivosPremios extraordinariosCórdoba romanaEl tiempo'Bintazo'Colegio de MédicosCórdoba CFGuía de verano CÓRDOBA
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Sentencia a David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, en directo: última hora y reacciones políticas

David Sanchez este martes 6 de Junio a su llegada a la Audiencia Provincial de Badajoz

David Sanchez este martes 6 de Junio a su llegada a la Audiencia Provincial de Badajoz / Jesús García Hinchado / EXT

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Iván Gil

Mariano Alonso Freire

May Mariño

Cristina Gallardo

Ana Cabanillas

Miguel Ángel Rodríguez

Luis Ángel Sanz

La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, a la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por un tiempo de nueve años. De este modo, el líder socialista está cercado por diferentes casos de corrupción próximos al PSOE y a su entorno: desde la trama Leire Diez-Santos Cerdán a la sentencia condenatoria contra su exministro José Luis Ábalos, pasando por la investigación a José Luis Rodríguez Zapatero y por el caso de su mujer, Begoña Gómez, camino de ir a juicio.

En el siguiente hilo informativo puede seguir en directo y al minuto las últimas noticias sobre los problemas judiciales del PSOE y, las reacciones políticas de PP y Vox, que reclaman la convocatoria de elecciones generales, y unos socios parlamentarios que elevan la presión al Gobierno para que actúe contra la corrupción y la situación política.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El mapa de las bolsas de suelo que completarán Córdoba: más de 4.000 viviendas, hoteles y zonas comerciales
  2. La Carloteña, una empresa familiar, profesionalizada y con talento cordobés
  3. Así es el resort de Andalucía con parque acuático propio (y pulserita) que conquista a las familias este verano
  4. Las cesiones vuelven a marcar la hoja de ruta del Córdoba CF
  5. Los bomberos de Córdoba intervienen en un incendio sin heridos en una vivienda del barrio de la Fuensanta
  6. El Córdoba CF inicia la segunda fase de la campaña de abonados con mucho ambiente en El Arcángel
  7. La junta de gobierno local aprueba la modificación de créditos que retrasaba el cerramiento del Nuevo Arcángel
  8. La Carloteña triplica su facturación hasta los 100 millones y se coloca entre las marcas más conocidas del país

El castreño de la camiseta del Córdoba CF que sobrevivió en San Fermín: «Al principio pensé que se acabaron los toros, pero ya estoy pensando en volver»

El castreño de la camiseta del Córdoba CF que sobrevivió en San Fermín: «Al principio pensé que se acabaron los toros, pero ya estoy pensando en volver»

La Mezquita-Catedral de Córdoba supera el millón de visitas en el primer semestre pese a un descenso respecto a 2025

La Mezquita-Catedral de Córdoba supera el millón de visitas en el primer semestre pese a un descenso respecto a 2025

La Sierra activa una promoción de verano con regalos directos y tarjetas de Carrefour

La Sierra activa una promoción de verano con regalos directos y tarjetas de Carrefour

Canarias desde Córdoba por 75 euros: nuevo 'bintazo' para viajar hasta marzo de 2027

Canarias desde Córdoba por 75 euros: nuevo 'bintazo' para viajar hasta marzo de 2027

Una reumatóloga avisa sobre la gota: “La alimentación tiene un papel fundamental en su aparición y evolución”

Una reumatóloga avisa sobre la gota: “La alimentación tiene un papel fundamental en su aparición y evolución”

Bruselas aprueba que España amplíe las ayudas al combustible para agricultura para afrontar la subida de precios por la guerra en Oriente Medio

Bruselas aprueba que España amplíe las ayudas al combustible para agricultura para afrontar la subida de precios por la guerra en Oriente Medio

La etapa 10 del Tour de Francia, en directo | Aurillac - Le Lioran

La etapa 10 del Tour de Francia, en directo | Aurillac - Le Lioran

Sadeco ensaya en Córdoba un plan nocturno de baldeo y limpieza para eliminar manchas y malos olores de las calles

Sadeco ensaya en Córdoba un plan nocturno de baldeo y limpieza para eliminar manchas y malos olores de las calles
Tracking Pixel Contents