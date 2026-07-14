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DAVID SÁNCHEZ AZAGRA

Podemos confía en que la condena del hermano de Sánchez sea "ejemplarizante": "Que el enchufismo empiece a tener consecuencias"

El partido lo define como un "caso de enchufismo escandaloso" y recuerda que ya lo denunció

La portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, Ione Belarra, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 14 de julio de 2026, en Madrid (España). 14 JULIO 2026 Eduardo Parra / Europa Press 14/07/2026. Ione Belarra;Eduardo Parra;category_code_new

La portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, Ione Belarra, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 14 de julio de 2026, en Madrid (España). 14 JULIO 2026 Eduardo Parra / Europa Press 14/07/2026. Ione Belarra;Eduardo Parra;category_code_new / Eduardo Parra / Europa Press

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Ana Cabanillas

Madrid

La sentencia sobre David Sánchez, hermano del presidente de Gobierno que ha sido condenado a nueve años de inhabilitación para optar a empleo público por su contratación en la Diputación de Badajoz ha sobrevolado el panorama político desde primera hora de este martes. Uno de los actores que ya se han pronunciado ha sido Podemos, que ha denunciado que se trata de un "caso de enchufismo escandaloso" y ha confiado en una condena "ejemplarizante".

La secretaria general del partido, Ione Belarra, se ha pronunciado en estos términos sobre este asunto unos minutos antes de conocerse la resolución, en rueda de prensa en el Congreso, donde ha recordado que "Podemos fue el primer partido político que señaló este caso de enchufismo escandaloso", reiterando que "lo pensábamos entonces y lo pensamos ahora".

"Si finalmente hay una condena, espero que a partir de ahora todos los casos de enchusifsmo escandaloso del bipartidismo empiecen a tener las consecuencias jurídicas que deberían tener", continuó la diputada morada, que mostró su confianza en que sea una sentencia "ejemplarizante".

"Ojalá esto sirva para que todos los casos de enchufismo escandaloso que están en todas partes en este país donde gobierna el bipartidismo, tanto PP como PSOE", señaló. "Ojalá que sea ejemplarizante y ya no pase más", zanjó.

La Audiencia Provincial de Badajoz liderada por José Antonio Aparicio se reunió la semana pasada para deliberar sobre la causa de David Sánchez Azagra, por la que le acusan los delitos de tráfico de influencias y prevaricación con peticiones máximas de condena de seis años de prisión por parte de las acusaciones populares. Finalmente, el tribunal ha condenado a nueve años de inhabilitación por la contratación.

La causa ha estado desde su inicio envuelta en polémica. Por una parte, porque el Gobierno ha denunciado la existencia de una persecución judicial -lawfare- en este caso; el propio Pedro Sánchez defendió la inocencia de su hermano desde el Congreso de los Diputados en su comparecencia de finales de julio.

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Y también, porque desactivar esta causa fue uno de los objetivos de las llamadas cloacas del PSOE, tras desvelarse que Leire Díez, exmilitante del PSOE imputada, trató frenarla a través de la fiscalía e inició una investigación contra la juez de instrucción, Beatriz Biedma.

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Fuente: El Periódico

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