Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio en directoIncendio de AlmeríaSelecciónChayanneEmergencias CórdobaYussi DiarraIncendio La CampiñuelaSanferminesMuerte en TrassierraCallejero CórdobaVía ciclistaGuía de verano CÓRDOBA
instagramlinkedin

En Valladolid

Directo | Feijóo clausura el Congreso Nuevas Generaciones del PP

Llevaba cuatro años al frente de la organización juvenil en Madrid, donde llegó respaldado por Isabel Díaz Ayuso

Sustituye en el cargo a Bea Fanjul, que llevaba cinco años en el puesto

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Valladolid

A sus 25 años, Ignacio Dancausa se ha convertido en el nuevo líder de Nuevas Generaciones (NNGG) del PP, puesto al que llega con la confianza del líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, después de cuatro años al frente de la organización juvenil en Madrid, donde llegó avalado por la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

Dancausa, candidato único tras pactar con otras dos personas que anunciaron su precandidatura, ha conseguido el 96,5% de los votos válidos tras la votación en el XVI Congreso de NNGG que se celebra en Valladolid y que será clausurado por Feijóo. Da con ello relevo a la diputada vasca Bea Fanjul, que abandona el cargo tras cinco años al frente de la organización.

En el discurso de presentación de su candidatura que pronuncio el viernes, Dancausa afirmó que su objetivo principal es hacer que Alberto Núñez Feijóo gane las próximas elecciones.

Dancausa es concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Rozas (Madrid) desde 2023 y presidente de Nuevas Generaciones de Madrid desde 2022. Estudió el doble grado en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid y se afilió a Nuevas Generaciones durante su etapa universitaria. En esos años participó en asociaciones estudiantiles de orientación liberal-conservadora, entre ellas Libertad sin Ira, creada para promover la presencia de estudiantes de centroderecha en la universidad pública.

Ignacio Dancausa, presidente de Nuevas Generaciones del PP.

Ignacio Dancausa, presidente de Nuevas Generaciones del PP. / EP

En octubre de 2022 anunció su candidatura a la Presidencia de Nuevas Generaciones de Madrid y un mes después fue elegido en el XIII Congreso Extraordinario de la organización, celebrado en Tres Cantos. Su elección contó con el respaldo de la dirección del PP madrileño y de dirigentes próximos a Ayuso. Su número dos, Alfonso Serrano, ha estado presente hoy en el congreso.

Noticias relacionadas y más

Al frente de Nuevas Generaciones de Madrid ha impulsado la actividad de la organización en las universidades, con iniciativas como las Jornadas Interuniversitarias y la Academia de la Juventud Madrileña, un programa de formación para jóvenes afiliados y simpatizantes.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una treintena de efectivos del Infoca de Córdoba logra controlar un incendio forestal en la zona de La Campiñuela
  2. Youssouf Diarra vuelve al Córdoba CF para reforzar el centro del campo del nuevo proyecto
  3. Un corredor de la localidad cordobesa de Castro del Río, entre los seis heridos trasladados al hospital tras el cuarto encierro de San Fermín
  4. Un primer premio de la Lotería Nacional deja 30.000 euros en El Carpio y la Primitiva reparte más de 44.000 en Rute
  5. La Vega del Guadalquivir estrena un circuito BTT de 230 kilómetros para impulsar el turismo activo en Córdoba
  6. Piscina municipal de Fernán Núñez
  7. Un incendio de Las Quemadas paraliza durante más de una hora la alta velocidad y el tráfico por carretera a la salida del polígono
  8. Un comisario cordobés de la Policía Nacional, José Luis Delgado, nuevo jefe de la Policía Local de Córdoba

La avenida del Aeropuerto y la de Vallellano sufrirán cortes parciales de tráfico el próximo lunes 13

La avenida del Aeropuerto y la de Vallellano sufrirán cortes parciales de tráfico el próximo lunes 13

El cordobés Jesús Aguirre deja la presidencia del Parlamento andaluz para ser senador

El cordobés Jesús Aguirre deja la presidencia del Parlamento andaluz para ser senador

Europa sueña con dejar de depender de la tecnología de EEUU: los expertos no lo tienen tan claro

Europa sueña con dejar de depender de la tecnología de EEUU: los expertos no lo tienen tan claro

Segunda convocatoria ciudadana en favor de los cines de verano, este domingo en la Plaza de San Agustín

Segunda convocatoria ciudadana en favor de los cines de verano, este domingo en la Plaza de San Agustín

Localizado el cuerpo sin vida de una persona flotando en la playa de Oza, en A Coruña

Localizado el cuerpo sin vida de una persona flotando en la playa de Oza, en A Coruña

El pueblo de Córdoba que da nombre a toda una comarca (pese tener poco más de 1.600 habitantes)

El pueblo de Córdoba que da nombre a toda una comarca (pese tener poco más de 1.600 habitantes)

'Backrooms': sin salida

'Backrooms': sin salida

El PSOE exige a Bellido explicaciones tras la resolución del Consejo de Transparencia andaluz contra el IMAE

El PSOE exige a Bellido explicaciones tras la resolución del Consejo de Transparencia andaluz contra el IMAE
Tracking Pixel Contents