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Admitida a trámite la querella

La Audiencia Nacional investigará detenciones ilegales de Israel en barcos españoles de la flotilla solidaria con Gaza

Archivo - Barco 'Freedom' de la Flotilla de la Libertad

Archivo - Barco 'Freedom' de la Flotilla de la Libertad / TWITTER/ @RUMBOAGAZA - Archivo

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Juan Jose Fernández

Cristina Gallardo

Madrid

El juez Luis Francisco de Jorge, titular de la plaza 1 de instrucción de la Audiencia Nacional, ha decidido admitir a trámite las querellas presentadas por el Partido Comunista e Izquierda Unida, y por diversos miembros de la flotilla solidaria con Gaza por los malos tratos sufridos a mano de militares israelíes.

La admisión de la querella es parcial. El magistrado ha decidido que puede investigar "posibles delitos de detención ilegal cometidos a bordo de las embarcaciones de bandera española participantes en la “Global Sumud Flotilla”, pero se abstiene en cuanto "a los hechos cometidos a bordo de buques del Estado de Israel o en territorio israelí".

Quedan por tanto sin efecto para investigación judicial en España las acusaciones contra Josef Knipes, el director del complejo carcelario israelí de Ketziot, así como contra el minsitro de Seguridad de Israel, y político de ultraderecha, Itamar Ben Gvir.

Sin piratería

El juez toma la decisión teniendo como acreditada la acusación de la Fiscalía, sobre que, el pasado 1 de octubre, "tropas del Estado de Israel han abordado distintos buques de la denominada “Global Sumud Flotilla”, muchos de ellos de bandera y bajo jurisdicción española, tomando por la fuerza el control de estas embarcaciones y destruyendo numerosos objetos".

El juez estima además la posible comisión de detenciones ilegales en "las personas que conformaban la dotación de las referidas embacaciones, en particular decenas de nacionalidad española".

El instructor comparte el criterio de la Fiscalía, y excluye de la causa el delito de piratería, del que sí hablaban las querellas, dado que en ese tipo penal concurren el lucro personal y el robo de mercancías o dinero, que no aprecia en el caso.

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El juez discrepa de la Fiscalía, a la que no constaba la comisión de delitos de detenciones ilegales, torturas o malos tratos en embarcaciones de bandera española. De Jorge ha recogido información de los querellantes hasta sostener la hipótesis de que "en la causa consta, de manera suficiente para iniciar las actuaciones penales, una relación de embarcaciones de bandera española, cuya matrícula y presencia en la flotilla habrá que confirmar en el curso de la instrucción".

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Fuente: El Periódico

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