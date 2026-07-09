Polémica
Sémper pide "cautela" en las comparaciones, después de que Feijóo equiparara bajas con el cáncer
Afirma que una baja por enfermedad "no es un capricho"
EP
El portavoz nacional del PP y vicesecretario de Cultura, Borja Sémper, ha pedido este jueves "cautela" en ciertas comparaciones, tras las palabras del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en las que dijo que el absentismo es un cáncer que la sociedad no puede pagar.
Lo ha dicho al preguntársele en una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press por su opinión sobre que Feijóo usara la palabra cáncer para referirse a las bajas laborales y que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también lo haga en algunas ocasiones.
"Convendría tener cierta cautela a la hora de hacer ciertas comparaciones", ha respondido Sámper.
Ha afirmado que la palabra cáncer se usa para "describir cosas terribles, hay un paralelismo obvio", y ha convenido que hay gente a la que le molesta mucho que se use este término.
También ha señalado que una baja por enfermedad "no es un capricho" y ha rechazado reducir el sueldo del trabajador de baja por enfermedad.
"No podemos añadir al problema y al drama de tener que cogerse una baja por una enfermedad, añadir encima que se minore el salario", ha dicho.
El portavoz retomó su actividad laboral a inicios de mayo tras casi 10 meses de baja por un cáncer de páncreas.
ABSENTISMO
Ha afirmado que "otra cosa" es el problema de absentismo laboral en España, que asegura que detectan los sindicatos y hasta el propio Gobierno, según él.
"Estamos hablando de que el absentismo en España alcanza los 33.000 millones de euros aproximadamente, cuando en el año 2018 estaba en torno a 14.000", ha dicho.
Ha expresado que "obviamente" todas las bajas laborales no son fraude y ha pedido abrir un debate profundo con patronal, sindicatos, Gobierno y comunidades autónomas sobre las bajas en el mercado laboral.
Fuente: El Periódico
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