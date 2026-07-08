El PSOE insta al PP a registrar su reforma de la Ley Electoral y cree que "tiene miedo" para las próximas generales: "No le salen las cuentas"

El Partido Socialista se muestra sorprendido con que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, esté alentando teorías de manipulación de censos electorales y que a la vez esté haciendo propuestas para reformar la ley electoral a menos de un año de que se celebren las próximas elecciones generales de 2027. Fuentes de la dirección socialista no quisieron entrar en la propuesta lanzada por el líder popular o el presidente de Aragón, Jorge Azcón, para dar un plus de diputados a la fuerza más votada e instaron al Partido Popular a registrar una propuesta firme en el Congreso.

Este martes, en el Afterwork organizado por EL PERIÓDICO y apelando a un pacto entre el PP y el PSOE, Azcón deslizó que, "sin romper la proporcionalidad, sería bueno que hubiera un plus de gobernabilidad" fijándose en el modelo griego porque "los problemas que hay en política tienen que ver con la capacidad de tomar decisiones en el Gobierno". "Quienes tienen responsabilidad son los gobiernos elegidos, y el sistema debería primar esas decisiones", ha añadido. "La primera reforma que necesita este país es el sistema electoral. La ley D’Hont ha hecho un papel extraordinario, es bueno que durante muchos años todas las sensibilidades se hayan visto reflejadas, pero sería bueno un acuerdo entre los dos grandes partidos para reformar el sistema electoral", ha enfatizado Azcón.

Una idea de reformar la ley electoral que ya animó Feijóo hace unos días para que el partido que gane las elecciones reciba un "plus de diputados", a modo de bonificación para el partido más votado, para garantizar la "estabilidad".

Esta insistencia de los populares en reformar la ley para que el más votado cuente con ese plus de diputados no son más que "globos sonda", en opinión del PSOE: "En vez de lanzar globos sonda en los medios de comunicación, con los que los populares parecen desviar el debate sobre las torpezas de Feijóo", aseguran en Ferraz, "el PP debería hacer una propuesta seria y articulada o registrarla en el Congreso para su debate". Los socialistas consideran que el principal partido de la oposición está "nervioso" y que su propuesta "huele a miedo": "A menos de un año de las elecciones, no le deben salir las cuentas ni con Vox", aseguran.

"Que registren la reforma"

"Si tan sobrados están, si creen que se acercan a los 200 diputados con Vox, como dicen, no se entiende que estén planteando ahora estos debates", aseguraron. Además, el PSOE no considera "razonable" plantear un cambio de una ley tan importante como la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) al final de la legislatura y sin casi tiempo para aprobarla.

"Si quieren cambiar el Gobierno, que presenten una moción de censura; si quieren reformar la ley electoral, que registren la reforma en el Congreso", continuaron fuentes de la dirección, "pero basta ya de globos sonda sin sentido". En su opinión, esta serie de propuestas difusas y sin concretar demuestran que el PP "está desnortado".

Los socialistas recuerdan que Mariano Rajoy gobernó con mayoría absoluta y que nunca trató de hacer una reforma en este sentido y solo lo hacen ahora porque Feijóo "es consciente de que solo puede gobernar en coalición con Vox, como se ha demostrado en todas las CCAA donde ha cerrado ejecutivos".

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Desde el PSOE también acusan al líder popular de adoptar posiciones "propias de la extrema derecha" al combinar la propuesta de reforma electoral con sus denuncias sobre un supuesto aumento interesado del censo. La semana pasada, el ministro de Transformación Digital, Óscar López, afirmó que el PP estaba alimentando "teorías conspiranoicas" y "poniéndose la venda antes de la herida", es decir, preparando el terreno para cuestionar un eventual resultado electoral desfavorable.