Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendios CórdobaFuente ObejunaFichaje CCFPuentes CórdobaBiogás CórdobaAccidente TorrecillaGuarderías gratisEmpleo públicoMundial 2026Educación MayoresCines de veranoCaso policías Feria
instagramlinkedin

POLÍTICA

Mónica García y Rita Maestre revalidan su liderazgo en Más Madrid tras imponerse en las primarias para las elecciones de 2027

La ministra de Sanidad encabezará la candidatura a la Comunidad de Madrid y la portavoz municipal repetirá como aspirante a la Alcaldía tras lograr más del 80% de los apoyos en el proceso interno

Archivo - La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre (d), y la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García (i), durante un mitin de Más Madrid en la Plaza Mayor, a 20 de mayo de 2023, en Madrid (España).

Archivo - La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre (d), y la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García (i), durante un mitin de Más Madrid en la Plaza Mayor, a 20 de mayo de 2023, en Madrid (España). / Carlos Luján - Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Andrea San Martín

Madrid

Las primarias de Más Madrid para configurar las candidaturas con las que concurrirá a las elecciones autonómicas y municipales de 2027 ya tienen resultados definitivos. La ministra de Sanidad, Mónica García, volverá a ser la candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, mientras que la actual portavoz municipal, Rita Maestre, repetirá como cabeza de lista al Ayuntamiento de la capital.

El proceso interno se celebró entre el 4 y el 6 de julio y registró una participación del 90,04% de los militantes del censo autonómico. En el ámbito regional, la candidatura 'En Madrid hay partido', encabezada por Mónica García y Manuela Bergerot, obtuvo el 80% de los votos emitidos para las cabezas de lista, frente al 20% logrado por 'Más Madrid Abierto'.

Rita Maestre junto a Mónica García.

Rita Maestre junto a Mónica García. / Europa Press/ Eduardo Parra

Como resultado, de los 44 puestos elegibles de la candidatura autonómica, 42 corresponderán a integrantes de la lista vencedora y dos a la candidatura rival, conforme al sistema de listas abiertas y desbloqueadas mediante el método Dowdall.

Rita Maestre liderará la candidatura al Ayuntamiento

En la capital, la candidatura 'Barrio a Barrio', encabezada por Rita Maestre junto a Daniel Ayuso, logró el 81,2% de los apoyos, mientras que 'Más Madrid Abierto' obtuvo el 8,8%.

La distribución de puestos deja 26 de los 28 lugares elegibles para la candidatura liderada por Maestre y dos para la lista alternativa, aplicando el mismo sistema electoral.

Las listas aún podrán incorporar nuevos perfiles

Más Madrid ha señalado que tanto la candidatura autonómica como la municipal se completarán en los próximos meses con la incorporación de perfiles independientes y representantes de la sociedad civil, además de los posibles acuerdos de coalición que puedan alcanzarse antes de las elecciones de 2027.

En esta misma ronda de primarias, la formación también ha elegido las candidaturas municipales para otros 21 ayuntamientos de la Comunidad de Madrid.

Lista autonómica definitiva tras las primarias a falta de posibles fichajes y coaliciones electorales:

  1. Mónica García Gómez
  2. Manuela Bergerot Uncal
  3. Emilio Delgado Orgaz
  4. Marta Carmona Osorio
  5. Gabriel Ortega Sanz
  6. Diana Paredes Cochehuanca
  7. Eduardo Fernández Rubiño
  8. Letizia Bisignano Robledo
  9. Hugo Martínez Abarca
  10. Beatriz Borrás Vergel
  11. Samuel Escudero León
  12. Marta Lozano Sabroso
  13. Héctor Tejero Franco
  14. Jimena González Gómez
  15. Jorge Moruno Danzi
  16. Marisa Escalante Miragaya
  17. Juan Varela-Portas Orduña
  18. Sonia Murillo Martín
  19. Miguel Montejo Bombín
  20. María del Mar Barberán Parrado
  21. Jorge Antonio Sánchez Olivera
  22. Alda Recas Martín
  23. Alfonso Sánchez Menéndez
  24. Mariana Arce García
  25. Txema Urkijo Azkarate
  26. Aitana Garrido Alí
  27. José Manuel López Rodrigo
  28. Esther Rodríguez Moreno

Lista municipal Madrid ciudad definitiva tras las primarias a falta de posibles fichajes y coaliciones electorales:

Noticias relacionadas y más

  1. Rita Maestre Fernández
  2. Daniel Ayuso Miranda
  3. Lucía Lois Méndez de Vigo
  4. Pablo Padilla Estrada
  5. Olga Martínez López
  6. Daniel Vila Garda
  7. Diana López Díaz
  8. Manu Mercadal Minguijon
  9. Maria José (Joe) Boeta Pardo
  10. Adrián Jul García
  11. Lucía López García
  12. Marcos Manzanero Manzanas
  13. Andrea Betetta Ángeles
  14. Paul Nicholas (Nico) Holmes Antón
  15. Alicia Pintor Gutiérrez
  16. Javier García Colino
  17. Rocío Murciano Horcajo
  18. Iván Velarde Espín
  19. María Ángeles (Marián) de la Cruz 
  20. Fernando Díaz Rouco
  21. Francisca Otero Barranco
  22. José Leoncio Gómez Cubero
  23. Carol Pierina Linares Linares
  24. Rodrigo Gonzalo Mier
  25. Belén del Mar Sánchez García
  26. José Luis Martínez Martínez
  27. Bárbara González Serrano
  28. Víctor Javier Romera Domínguez

Fuente: El Periódico de España

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Avanza la transformación universitaria de la Zona Militar en Córdoba: la UCO se fija 2027 como horizonte para licitar el proyecto
  2. La expansión urbana que vivirá Córdoba en dos años: los futuros barrios albergarán más de 5.000 viviendas
  3. El verano de las personas sin hogar en Córdoba: 'Cuando salimos de la piscina, solo nos queda refrescarnos en las fuentes
  4. De la universidad para mayores a la ESO de adultos: Córdoba despliega su oferta para quienes quieren seguir aprendiendo
  5. El último ha sido Damián Cáceres: los 10 fichajes del Córdoba CF esta pretemporada
  6. La playa secreta de Málaga que recomiendan en Europa y está a dos horas de Córdoba: “Es un paisaje Mediterráneo de postal”
  7. Diputación abre el plazo para solicitar una reducción del 75% en la tarifa de recogida de basura
  8. José Manuel Cordobés reparte otros 200.000 euros de la ONCE en Las Moreras y ya suma un millón este año: “El barrio se ve distinto con tanto premio”

Los descastadísimos Fuenteymbros dejan en casi nada la corrida del día de San Fermín

Los descastadísimos Fuenteymbros dejan en casi nada la corrida del día de San Fermín

La Aurora, Pozanco, Castelo de Medina, Bodega Rockera y Vinos Jeromín obtienen los Premios Especiales del Concurso Ibérico de Vinos Premios Mezquita 2026

La Aurora, Pozanco, Castelo de Medina, Bodega Rockera y Vinos Jeromín obtienen los Premios Especiales del Concurso Ibérico de Vinos Premios Mezquita 2026

Sorteo Euromillones del martes 7 de julio de 2026

Sorteo Euromillones del martes 7 de julio de 2026

Los argentinos todavía no salen del asombro tras la épica remontada del seleccionado ante Egipto

Los argentinos todavía no salen del asombro tras la épica remontada del seleccionado ante Egipto

El Sindicato Médico denuncia traslados de pacientes a 36 grados en ambulancias de Córdoba

El Sindicato Médico denuncia traslados de pacientes a 36 grados en ambulancias de Córdoba

El Gobierno aprueba una inversión de 8 millones de euros para poner barreras flotantes en el Guadalquivir que impidan el acceso a las narcolanchas

El Gobierno aprueba una inversión de 8 millones de euros para poner barreras flotantes en el Guadalquivir que impidan el acceso a las narcolanchas
Tracking Pixel Contents