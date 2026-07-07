Retirada de pasaporte
El Gobierno insiste en el "riesgo cero" de fuga de Begoña Gómez y equipara la cooperación judicial con Reino Unido y Turquía
Fuentes del Ejecutivo tachan como “arbitraria” la decisión del juez de impedir viajar a la esposa del presidente del Gobierno a la cumbre de la OTAN
DIRECTO | Última hora de la situación en los tribunales y de las reacciones políticas de los casos Zapatero, Leire Díez, Begoña Gómez y toda la trama PSOE
El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha cuestionado la decisión del juez sustituto de Juan Carlos Peinado de impedir a Begoña Gómez acompañar al presidente del Gobierno a la cumbre de la OTAN que se celebra entre este martes y miércoles en Ankara (Turquía). Lo que sí ha permitido el titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, el magistrado Antonio Viejo, es que acuda a Londres para asistir a la graduación de su hija al considerar que Turquía "no pertenece al espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea, en el que la cooperación policial y judicial en asuntos penales se ve facilitada por su estructura institucional".
Frente a la argumentación del escrito, el titular de Justicia ha recordado que ni Reino Unido ni Turquía son parte del espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea. Asimismo, ha equiparado la colaboración tanto judicial como policial con ambos países, calificándola de “extraordinaria”.
En concreto en el caso de Turquía, Bolaños ha explicado que hace pocos meses el ministro turco de justicia estuvo en Madrid “para reforzar esa cooperación policial entre España y Turquía” y que en los próximos meses le devolverá la vista. “De tal manera que la cooperación judicial y policial tanto con Turquía como con el Reino Unido es extraordinaria”, ha insistido en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
Fuentes de la Moncloason todavía más contundentes frente a la “incomprensible” decisión contra la esposa del jefe del Ejecutivo. “Cuento menos es arbitraria”, reprochan poniendo en cuestión toda la causa.
Bolaños también ha insistido en que “la comunidad jurídica” considera, “como es lógico, que Begoña Gómez tiene cero riesgo de eludir la acción de la justicia”. Entre otras cuestiones, porque “va rodeada en todo momento de policías”. De ahí que haya calificado las medidas cautelares decretadas en su contra, incluyendo la retirada del pasaporte, “son simple y llanamente innecesarias”.
La representación de Begoña Gómez había argumentado ante el juez que, para el viaje a Ankara, trasladándose en el avión oficial y con el séquito presidencial, no era posible el riesgo de fuga que estimaba Peinado. "El viaje se realizará con el equipo de seguridad que acompaña al presidente del Gobierno en todos sus desplazamientos, que por si solo ya garantiza la absoluta seguridad de todos los desplazamientos de mi representada", decía la defensa de Gómez en su recurso.
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Fuente: El Periódico
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