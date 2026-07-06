HACIENDA
Madrid entra sin expectativas al Consejo de Política Fiscal y Financiera: "El ministro hoy nos ha reunido para lo que creemos que va a ser un paripé"
La consejera de Economía, Hacienda y Empleo madrileña, Rocío Albert, tacha el anuncio de presentación de presupuestos de "enésima cortina de una mafia que nos gobierna"
Víctor Rodríguez
Nulas expectativas del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso en relación con la reunión de hoy del Consejo de Política Fiscal y Financiera. La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, lo ha dejado claro a su entrada. "El ministro hoy nos ha reunido para lo que creemos que va a ser un paripé", ha señalado en declaraciones a los medios concentrados a las puertas del ministerio instantes antes de acceder a la cita autonómica.
Como viene haciendo desde que el Gobierno anunció que presentaría Presupuestos, la responsable de Economía y Hacienda madrileña ha mostrado su recelo. "Hace un par de semanas o un mes nos decían que no se podían presentar presupuestos porque la situación internacional no lo permitía", ha argumentado Albert. "La verdad es que la situación internacional no ha cambiado sustancialmente y ni siquiera cuentan con el apoyo de sus socios de investidura", ha añadido en referencia a la oposición a las cuentas adelantadas por Junts.
En su permanente confrontación con el Ejecutivo central, desde la administración madrileña se viene desacreditando el anuncio de presentación de unos presupuestos como una supuesta maniobra del Gobierno madrileño de cara a unas próximas elecciones.
"Hoy nos van a presentar el techo de gasto y de deuda para supuestamente elaborar unos presupuestos, pero ya sabemos que esta elaboración de presupuestos es la enésima cortina de una mafia que nos gobierna y que lo único que quiere hacer es tapar la corrupción e ir preparando lo que puede ser el programa electoral del señor Sánchez", ha zanjado al consejera madrileña.
Fuente: El Periódico de España
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