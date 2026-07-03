El futuro de la legislatura
Pradales lanza un ultimátum a Sánchez para la cesión de la Seguridad Social y los puertos: “No jueguen con el pueblo vasco”
“Solo podemos estar enfrente de cualquier operación de la que Vox forme parte”, se ha vuelto a desmarcar el lehendakari de los populares para acusarlos de estar "mareando la perdiz" con la moción de censura
Con su característico discurso con formas de seda y puño de hierro de fondo, el lehendakari Imanol Pradales ha elevado este viernes el tono para que Pedro Sánchez se arremangue y cumpla sus compromisos de investidura con los nacionalistas vascos antes de que la legislatura pueda entrar en fase de “descomposición”. Principalmente en lo referente al traspaso de las competencias en Seguridad Social, puertos y aeropuertos. En una entrevista en ‘Los Desayunos’ de RTVE y la agencia EFE celebrada en Madrid, Pradales se ha mostrado “muy preocupado” sobre el curso de las negociaciones durante esta semana con los ministerios implicados. “Me pregunto a qué están jugando. Espero que no jueguen con el pueblo vasco. El pacto debe ser cumplido y cada vez le queda menos confianza entre las partes”, ha advertido.
Aun desde el diagnóstico de que la legislatura está en una fase de “bloqueo y parálisis”, el lehendakari ha postado por intentar resolver las carpetas que tiene sobre la mesa en la comisión bilateral. “En un momento tan crítico y delicado”, ha asegurado, “si Sánchez no dota de sentido y orden a lo que resta de legislatura, es complicado que aguante”.
La presión del PNV tiene objetivo cobrarse los compromisos en autogobierno pendientes en la comisión bilateral entre el Estado y Euskadi. Antes del parón estival en agosto, con una reunión entre Pedro Sánchez e Imanol Pradales en Moncloa. La parte más sensible y que estaría encontrándose con el “frontón” de los ministerios de Trabajo o de Política Territorial es el traspaso de régimen económico de la Seguridad Social (pensiones y Fogasa) y la gestión de los puertos de Pasaia y Bilbao, así como el despliegue del pactado órgano bilateral aeroportuario. Para esto último está prevista una reunión entre el ejecutivo vasco y el ministerio de Transportes la próxima semana.
En lo que va de legislatura, el PNV ha multiplicado los acuerdos para el traspaso de competencias, en línea con el compromiso de investidura de culminar todos los pendientes que recoge el Estatuto de Gernika. El último paquete se arrancó a finales de marzo, en la que fue ya la cuarta comisión bilateral de la legislatura.
Pradales ha vuelto a cuestionar la posibilidad de un acercamiento con el PP de Alberto Núñez Feijóo por su relación con la ultraderecha. “Solo podemos estar enfrente de cualquier operación de la que Vox forme parte”, ha apuntado tajante. En esta línea, ha reconocido que “las relaciones con el PP no pasan por sus mejores momentos” y ha descalificado los guiños para apoyar una moción de censura. Tras apuntar que los populares tienen los votos “para poder proponerla en el Congreso”, concluyó que el PP “está mareando la perdiz con esa cuestión”.
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Fuente: El Periódico
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