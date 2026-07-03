Expareja de Ábalos
El juez del 'caso Koldo' imputa a Jésica Rodríguez y al hermano de Koldo y les cita a declarar el 20 de julio
También se imputa al excargo de Adif Ignacio Zaldívar, tal y como había solicitado la Fiscalía
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EP
MADRID
El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Koldo', Ismael Moreno, ha imputado a Jésica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, y a Joseba García, hermano del exasesor ministerial Koldo García, y les ha citado a declarar como investigados el próximo 20 de julio.
Así lo ha acordado el magistrado en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que imputa a Rodríguez, García y al excargo de Adif Ignacio Zaldívar, tal y como había solicitado la Fiscalía.
Fuente: El Periódico
- Cuatro menores intoxicados mientras se bañaban en la piscina del colegio El Carmen de Córdoba
- Este es el radar de Córdoba que caza a más infractores: 60 multas diarias y entre los más activos de España
- El alma de Moriles se embotella en un nuevo hotel boutique: abre Moriles Wine Lodge en la Campiña Sur de Córdoba
- Los niños saharauis ya están en Córdoba: "Prefieren la piscina, no les gusta la playa porque dicen que hay sardinas"
- Antonio Amil, dueño de los cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia: 'Antes de una expropiación tendría que haber una negociación
- El Carmen abre la piscina principal y mantiene cerrada la infantil tras la intoxicación de cuatro menores
- Los embalses de Córdoba resisten al estrés térmico del primer mes sin lluvia y a las puertas de la canícula: así empiezan los pantanos en el mes de julio
- Endesa detecta 130 enganches ilegales a la luz en la barriada del Quinto Centenario de Palma del Río