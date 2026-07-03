Consejo de Ministros
El Gobierno retirará la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad a Antonio Vallejo-Nájera
"Ninguna democracia puede homenajear a quien disfrazó de ciencia sus teorías para justificar el odio, la represión y la desigualdad", afirma Sánchez en X
EFE
El Gobierno retirará la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad al psiquiatra franquista Antonio Vallejo-Nájera por "disfrazar" su teorías psiquiátricas de ciencia "para justificar el odio, la represión y la desigualdad".
Lo ha anunciado este viernes en un mensaje en X el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que informa de que el Consejo de Ministros tomará esta decisión en su próxima reunión. "Ninguna democracia puede homenajear a quien disfrazó de ciencia sus teorías para justificar el odio, la represión y la desigualdad", ha escrito Sánchez en la red social.
Antonio Vallejo-Nájera (1889-1960) fue un psiquiatra vinculado al franquismo y sus teorías eugenésicas muy controvertidas.
La Gran Orden Civil de Sanidad se concede como honor, distinción y reconocimiento públicos para premiar méritos, conductas, actividades o servicios relevantes o excepcionales en el ámbito de la sanidad. Es la máxima condecoración civil española en este ámbito y puede recaer en personas, organismos e instituciones por su aportación a la mejora de la atención sanitaria, la salud pública o la investigación sanitaria.
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