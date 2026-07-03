Feijóo denuncia que las nacionalizaciones por la 'ley de nietos' "no tienen objetivos inocentes" y es "irresponsable"

Alberto Núñez Feijóo comenzó la semana denunciando la "ingeniería electoral" que está tramando el Gobierno con el proceso de nacionalización abierto con la 'ley de nietos'. Sin embargo, a lo largo de estos días, el resto de dirigentes del PP se han esforzado por dejar claro que en ningún momento se está hablando de "pucherazo" o de "fraude", solo dudando ante la "opacidad" del proceso ante las 2,5 millones de solicitudes. No obstante, en una nueva vuelta de tuerca, el presidente del PP sí se ha atrevido a ir un paso más allá y avisar de que las intenciones del Ejecutivo no son "inocentes" y que es "irresponsable" otorgar el pasaporte a tal cantidad de personas.

Desde Castellón, el líder popular acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de realizar "cambios sociales sin planificación", ya que la regularización impulsada por el Ejecutivo "iba a ser de 500.000 personas y ahora será de 1,3 millones. Con Sánchez, han llegado 4 millones de personas nacidas fuera de España, más los 1,3 de regularizados, más las personas que se acogerán a la ley de nietos son casi 8 millones de personas". Feijóo ha afirmado que "no hay recursos ni capacidad financiera para gestionarlo".

Unos datos con los que el Feijóo ha argumentado su acusación de "alteración del censo". "No hay español, ni viejo ni nuevo, que crea que hay buena fe en este Gobierno", ha asegurado, dando a entender nuevamente los posibles intereses ocultos de Sánchez con estas nacionalizaciones. Aunque no ha mencionado las dudas que le genera el proceso de adscripción de los nuevos españoles en el censo electoral, como si hizo este jueves, ha dicho estar "convencido de que esta ingeniería social no tiene objetivos inocentes" y que es "irresponsable" realizar un cambio de este calado a través de una instrucción y sin debate en el Congreso. Todo esto cuando sí que se debatió y aprobó en la Cámara Baja en 2022.

La corrupción y la gestión

En el plano nacional, el presidente del PP ha asegurado que el Gobierno "no ha servido para nada" y ha cuestionado que el Ejecutivo haya podido centrarse en los problemas de los ciudadanos mientras, según ha dicho, ha afrontado múltiples investigaciones judiciales. También ha cargado contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, de quien ha afirmado que no ha dado explicaciones sobre distintas cuestiones que, a su juicio, han generado preocupación pública.

Además, ha sostenido que el PSOE "ha dejado de gobernar para intentar sobrevivir" y ha asegurado que el partido "ha tenido más imputados que diputados". "El PSOE ha estado muerto y el sanchismo ha estado muerto de miedo", ha afirmado, antes de pedir al Gobierno que "quite sus sucias manos" del dinero público.

Por último, el líder del PP ha afirmado que España ha necesitado "volver a funcionar" y ha citado como ejemplos el deterioro del servicio ferroviario, los conflictos en la sanidad y las dificultades de acceso a la vivienda. A su juicio, el país ha necesitado "orden en las calles, en las fronteras y en las cuentas públicas", un objetivo que, ha concluido, ha pasado por la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. Feijóo ha cerrado su intervención defendiendo que cualquier ciudadano, viva en el pueblo más pequeño de la provincia de Castellón o en el centro de la capital, ha debido contar con las mismas oportunidades.

Financiación local y autonómica

Por otra parte, Feijóo ha prometido modernizar las diputaciones y ha acusado al Gobierno de haber abandonado la Comunitat Valenciana Defendió que la Comunitat Valenciana "no necesita un ministro de la Comunitat, sino un presidente del Gobierno comprometido con ella". En este sentido, ha asegurado que la reconstrucción tras la dana no ha podido esperar "un año y medio" y ha acusado al Ejecutivo de haber olvidado a los afectados y de no haber destinado los recursos necesarios para reparar los daños y reactivar "uno de los motores de España".

Durante su intervención, Feijóo ha anunciado que, si llega al Gobierno, habrá acometido la modernización de las diputaciones provinciales, una reforma que, según ha dicho, ha permanecido pendiente desde la Constitución de 1978. A su juicio, estas instituciones no pueden haberse limitado a conceder subvenciones discrecionales o ejecutar únicamente las obras decididas por sus presidentes, sino que han debido reforzar su apoyo a los ayuntamientos y garantizar los servicios que necesitan los municipios, especialmente los más pequeños.

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El líder popular también ha reivindicado una mejor financiación para los ayuntamientos y ha sostenido que una mayor planificación y coordinación entre administraciones habría permitido mejorar los servicios públicos sin renunciar al equilibrio presupuestario. En este contexto, ha afirmado que "la juventud española ha tenido que pagar la deuda que ha dejado el socialismo". Feijóo ha contrapuesto "dos formas de hacer política": la del PSOE y sus socios y la del Partido Popular. Según ha señalado, su formación ha defendido una política de proximidad, capaz de llegar a los pueblos pequeños y de prestar atención a quienes, en su opinión, han quedado olvidados por las administraciones.