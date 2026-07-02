Díaz evita valorar la imputación de la directora de la Guardia Civil y reclama en Avilés más medidas contra la corrupción

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha evitado este jueves pronunciarse sobre la imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y del director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, acordada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, y ha defendido dejar actuar a los tribunales para que depuren las responsabilidades que correspondan. "Yo les digo siempre que no entro a realizar valoraciones sobre las tramas. Nunca he hecho política de los sumarios judiciales, nunca lo he hecho y no lo voy a hacer. No me compete a mí ni mucho menos", ha afirmado Díaz, en declaraciones a los medios tras clausurar la VI Conferencia Iberoamericana Ministerial de Trabajo celebrada en Avilés.

La vicepresidenta ha sostenido que lo procedente es "dejar trabajar a los tribunales" y ha agradecido a la Justicia y "a toda la comunidad jurídica" el trabajo que están realizando para que, "si existiesen", se depuren las responsabilidades oportunas.

Al mismo tiempo, ha insistido en que la corrupción "no tiene nombres", sino que "tiene que ver con hechos delictivos", y ha reclamado un acuerdo político para adoptar medidas que permitan erradicarla. "Lo que me gustaría es que en nuestro país, de una vez por todas, seamos capaces de ponernos de acuerdo para tomar las medidas necesarias y acabar de una vez por todas con la corrupción", ha señalado.

En este sentido, ha vuelto a defender la creación de una agencia pública independiente de prevención de la corrupción, una recomendación, ha recordado, formulada por el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), con el objetivo de actuar antes de que se produzcan los hechos y fomentar una cultura de prevención. Según ha explicado, su grupo político llevó esa propuesta al Congreso, donde fue rechazada. "Creo que esto es un poco sorprendente en un país que, como ustedes conocen muy bien, estamos recibiendo noticias a diario sobre presuntos hechos que tienen que ver con la misma", ha añadido.

Reformar la SEPI

Preguntada también por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Díaz ha reiterado su apuesta por transformar este organismo en una agencia pública de política industrial. "Vengo pidiendo la transformación de esta herramienta en una agencia pública en materia industrial", ha señalado, al tiempo que ha defendido que sea una entidad "profundamente moderna" y que no dependa orgánicamente del Ministerio de Hacienda. A su juicio, vincular la política industrial a Hacienda dificulta el despliegue de las actuaciones que requiere el sector, por lo que ha reclamado un modelo de gestión más autónomo y eficaz.

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Asimismo, ha reiterado su petición de que haya "luz y taquígrafos" sobre la gestión de la SEPI, al considerar que se trata de un instrumento que agrupa a quince grandes empresas públicas y que debe convertirse en una herramienta moderna al servicio de la política industrial.

Fuente: La Nueva España