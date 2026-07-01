Vito Quiles acusa a Sánchez de orquestar una "cacería judicial" por preguntar a Begoña Gómez

Vito Quiles ha acusado al Gobierno de emprender una "cacería judicial y mediática" contra él desde que, hace unos meses, preguntase a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por los delitos de los que se le acusa y ha asegurado que no le va a dar al Ejecutivo la foto de su detención, después de que un juez la haya ordenado.

Quiles, a través de un video difundido en sus redes sociales, ha manifestado que la Policía está buscándole para detenerle y que "nadie sabe por qué".

"No nos han comunicado nada ni a mí ni a mi abogado. Desconocemos las causas por las cuales me quieren arrestar. Lo único que sé es que ya han ido a mi puesto de trabajo, han ido a mi casa y están intentando buscarme por todo Madrid para llevarme al calabozo", ha argumentado.

Quiles, posteriormente, se ha preguntado "si es normal que en una democracia consolidada la Policía vaya a casa y a los puestos de trabajo de los periodista para llevárselos por delante simplemente porque son incómodos al Gobierno y porque molestan a Pedro Sánchez".

A continuación, ha repasado los distintos casos de corrupción que rodean al PSOE, como el caso de la propia Begoña Gómez, las joyas de Zapatero, "la cloaca" de Leire Diez o el caso Plus Ultra y ha denunciado que todos los responsables de estas causas "están en sus casas".

"En un país donde en el Congreso de los Diputados el Partido Socialista tiene más imputados que diputados, se dedican a perseguirme a mí por hacerles preguntas a todos aquellos que están atravesando procedimientos de corrupción y que están sentados en el banquillo", ha agregado.

Quiles, por último, ha deseado "mucha suerte" a quienes le buscan: "Si tenéis la misma suerte que con Puigdemont, podemos estar días así".

Un juez ha dictado una orden de detención contra Vito Quiles que por el momento no ha podido ser ejecutada al no localizarle la Policía en su lugar de trabajo, según han informado a EFE fuentes jurídicas.

Vito Quiles tiene al menos una causa penal abierta por acudir a casa de la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, y proclamar que no asumía sus responsabilidades tras el apagón de abril de 2025, si bien las fuentes no han precisado por qué procedimiento se le ha ordenado detener.

Otras causas polémicas en las que se ha visto envuelto fueron las denuncias que interpusieron contra él por acoso Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la analista política Sarah Santaolalla, por una presunta agresión, si bien ambas han sido archivadas provisionalmente.

Fuentes del despacho de Ospina Abogados que representa a Quiles ha asegurado a EFE que no tiene constancia oficial de esa orden de detención pero conocen que la Policía ha acudido al lugar de trabajo de Vito Quiles para arrestarle, si bien no se encontraba en ese lugar en ese momento.

Desde el despacho han asegurado que Vito Quiles se encontraría en su domicilio y que tiene previsto acudir mañana a una comisaría para aclarar este asunto.

Fuente: El Periódico