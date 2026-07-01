Cinco federaciones del PSOE y la ciudad de Madrid celebrarán primarias en julio para blindar a los candidatos apoyados por Ferraz

El PSOE ha aprobado la celebración de primarias este mes de julio en cinco federaciones socialistas, dos consejos insulares (Mallorca y Menorca) y 21 ayuntamientos españoles, en una gran parte de los casos para blindar a los candidatos respaldados por Ferraz. En total, harán la elección de sus candidatos este mismo mes las federaciones socialistas de Baleares, como ya adelantó este diario, Cantabria, Comunidad Valenciana, Madrid y Murcia.

Además, otras 21 ciudades de más de 20.000 habitantes escogerán a sus cabezas de lista antes de agosto, entre ellas siete capitales de provincia: Madrid, Oviedo, Palma de Mallorca, Santander, Lugo, Pontevedra y Murcia, además de Ceuta y Melilla. Como adelantó EL PERIÓDICO el pasado mes de mayo, este año y por primera vez, el PSOE ha aprobado un proceso de primarias a la carta con tres ventanas para elegir a los candidatos en julio, septiembre y noviembre.

La dirección federal se asegura así hacer unas primarias exprés en algunas de las comunidades autónomas donde el candidato apoyado por el partido corre peligro de encontrarse adversarios internos. Es el caso de la capital de España. La actual portavoz del PSOE y exministra de Industria, Reyes Maroto, quiere ser candidata y cuenta con el apoyo no declarado de la dirección federal y de la de Madrid. Al poner en marcha ya el proceso, Ferraz quiere cerrar el camino a la exmiembro de la Ejecutiva Enma López, que la semana pasada tuvo que dimitir después de anunciar que competirá por ser candidata a la Alcaldía de Madrid.

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Su anuncio cogió por sorpresa a todos en el PSOE y provocó finalmente su dimisión, dado el enfado mayúsculo de la dirección federal, a la que pertenecía, que consideró que había sido "muy desleal" y así se lo comunicó. López no adelantó su intención de competir ni a Pedro Sánchez, ni a la secretaria de Organización federal, Rebeca Torró, ni al secretario general de los socialistas madrileños, el ministro Óscar López, hasta el último momento y con un mensaje en su móvil minutos antes de hacerlo público en una entrevista en El País.