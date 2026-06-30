Los números de la Zarzuela de 2025: un millón de ahorros para tecnología y un 3,5% más de sueldo para la familia real

La Casa del Rey usó el año pasado 983.403 euros de sus ahorros en las cuentas de la jefatura del Estado para "atender proyectos estratégicos e inaplazables", especialmente "en el ámbito de las tecnologías de la información" y "las comunicaciones seguras". Esa cantidad se sumó a los 8.431.150 euros que recibió Felipe VI de los Presupuestos Generales del Estado, un monto que está congelado desde 2021. Las últimas cuentas que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez son las de 2023.

De los 9.414.553 euros que se gastaron en total, 4.927.951 euros se destinaron al personal; 3.105.862, a gastos corrientes en bienes y servicios (arrendamientos, reparaciones, materiales, comunicaciones, actividad protocolaria y "gastos de viajes con ocasión de asistencia a actos"); 210, a gastos financieros, y 1.380.530, a inversiones reales ("creación o adquisición de bienes de capital y bienes de naturaleza inventariable, necesarios para el funcionamiento operativo de las unidades de la Casa así como aquellos de naturaleza inmaterial con carácter amortizable"). Estos datos salen de las cuentas dadas a conocer este martes por la institución en aras de la transparencia.

Esta cifra de nueve millones y medio no es lo que cuesta realmente la jefatura del Estado. En marzo de este año, la Red de Estudio de las Monarquías Contemporáneas (Remco) presentó en Madrid el estudio más completo realizado hasta ahora sobre el coste real de la monarquía española y lo fijó en 104,89 millones de euros. Durante la presentación, que se realizó en el Ateneo de Madrid, se sentó en primera fila Mercedes Araújo, secretaria general de la Casa del Rey, 'número dos' de Zarzuela tras Camilo Villarino, de manera que el estudio está avalado por la Zarzuela. En esta cifra de 104,89 millones están incluidas las partidas que cubren los ministerios del Gobierno central, encargados de algunos gastos concretos que afectan a la familia real como el parque móvil (Hacienda), los miembros de seguridad (Interior) y la conservación de los edificios de Patrimonio Nacional (Presidencia).

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De los 983.403 euros de ahorros se cogieron los 19.492 destinados a subir el 3,5% los sueldos de Felipe VI, Letizia y la reina Sofía. Son incrementos que afectaron a todos los funcionarios, aprobados en tres reales decretos diferentes por el Gobierno central. Finalmente, el año pasado, el Rey cobró 287.048 euros; su esposa, 157.867 y su madre, 129.173 euros. La Princesa de Asturias y la infanta Sofía no cobran nada por su participación en la agenda oficial de la institución. Juan Carlos I dejó de tener un sueldo a cargo de los Presupuestos en marzo de 2020, cuando su hijo se lo retiró tras la publicación en la prensa extranjera de informaciones sobre su fortuna oculta.