Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Investidura MorenoRegularización de inmigrantesNuevos hotelesSelectividad extraordinariaHuerta Santa IsabelSadecoEmacsaRestauración Mezquita-CatedralDesfibriladores en farmaciasHuertos urbanosMiguel Ríos en CabraHipotecas en CórdobaNoches de veranoNuevo barrioJuzgado Violencia sobre Mujer'Sartén' del GuadalquivirAviso naranja por calor
instagramlinkedin

Memoria democrática

El Gobierno anuncia cuatro nuevos vestigios que deben retirarse por "exaltación de la dictadura franquista"

En Almería, Murcia, Santa Cruz de Tenerife y Majadahonda (Madrid)

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la presentación de nuevos vestigios contrarios a la Memoria Democrática, en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, a 30 de junio de 2026, en Madrid.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la presentación de nuevos vestigios contrarios a la Memoria Democrática, en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, a 30 de junio de 2026, en Madrid. / Diego Radamés - Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Servimedia

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, presentó este martes los nuevos vestigios que entrarán a formar parte del catálogo de símbolos y elementos contrarios a la Ley de Memoria Democrática debido a que constituyen expresiones de "exaltación de la dictadura franquista" y otros movimientos fascistas europeos.

Durante este acto, Torres afirmó que se han incluido en el catálogo cuatro nuevos vestigios franquistas: el Monumento a la victoria en Santa Cruz de Tenerife, el Monumento a los rumanos caídos de Majadahonda (Madrid) y las inscripciones en honor a Primo de Rivera en Murcia y en la catedral de Almería.

Los monumentos incluidos en el catálogo y, por tanto, que se retirarán en un futuro cercano "no tienen valores arquitectónicos ni artísticos". Defendió que su retirada o su cambio de significado "es importante en defensa de la memoria" y para "no seguir ensalzando emblemas de la dictadura que se fueron construyendo durante años en distintos lugares de nuestro país".

Además, recalcó que "retirar estos vestigios es responder a la no repetición, a la corrupción, a la inmoralidad y a la verdad", también es "una garantía para que las naciones más jóvenes le den espacio público que no esté presidido por símbolos contrarios a la democracia".

Noticias relacionadas

También responde al "cumplimiento de la ley" y son "pasos decisivos" para que se deje de tener "ese efecto de protección de esos monumentos" franquistas. Con este añadido, ya son siete los estigios recogidos en el catálogo a los que "se van a ir sumando otros" concebidos públicamente como "un monumento a Franco" y al "fascismo europeo".

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Malestar en la Policía Nacional de Córdoba por dos agentes que trabajaron como seguridad en una caseta de Feria
  2. Comienzan las obras de un nuevo barrio en Córdoba: se construirán 1.331 viviendas en esta ubicación
  3. La nueva ola de calor en Córdoba tiene el nombre de ‘Bernardo’ y será larga: los termómetros no bajarán de los 40 grados
  4. Luis Martín, estudiante de Mantenimiento Electrónico: «No me veía en una carrera, la Formación Profesional me motiva»
  5. Córdoba activará un baipás para esquivar el atasco por las obras de la ronda Norte tras el verano
  6. El Córdoba CF y su debate interno en el eje zurdo de la defensa: Javi Montero, una opción de mercado
  7. El pueblo hoy cordobés que tuvo dos nombres, dos marquesados y dos provincias hasta 1834
  8. La puja por Adrián Fuentes crece: otro aspirante llama a la puerta del Córdoba CF

El árbol ideal para tener en casa: no levanta el suelo con sus raíces, soporta la sequía y dará frutas en verano

El árbol ideal para tener en casa: no levanta el suelo con sus raíces, soporta la sequía y dará frutas en verano

¡Adiós comisiones! Descubre imagin: tu cuenta 100 % online sin gastos extra

¡Adiós comisiones! Descubre imagin: tu cuenta 100 % online sin gastos extra

Jaime Urrutia encabeza el cartel del 31º Pórtico de Feria de Montilla

Jaime Urrutia encabeza el cartel del 31º Pórtico de Feria de Montilla

Los campamentos de verano de la Diputación regresan a Cerro Muriano con instalaciones renovadas

Los campamentos de verano de la Diputación regresan a Cerro Muriano con instalaciones renovadas

La recogida de ayuda de la Asociación de Venezolanos en Córdoba suma 1.100 kilos en solo dos días

La recogida de ayuda de la Asociación de Venezolanos en Córdoba suma 1.100 kilos en solo dos días

El gobierno local de Baena hace balance del mandato con la declaración de la Semana Santa de interés internacional como gran hito

El gobierno local de Baena hace balance del mandato con la declaración de la Semana Santa de interés internacional como gran hito

El Cabildo prevé culminar a finales de año la segunda fase de la restauración de la Mezquita-Catedral de Córdoba

El Cabildo prevé culminar a finales de año la segunda fase de la restauración de la Mezquita-Catedral de Córdoba
Tracking Pixel Contents