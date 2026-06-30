La mujer de Sánchez, en el banquillo
Begoña Gómez pide permiso a Peinado para acompañar a Sánchez a la cumbre de la OTAN y acudir a la graduación de su hija
El juez le obligó a entregar el pasaporte la pasada semana
Última hora de la situación en los tribunales y de las reacciones políticas de los casos Zapatero, Leire Díez, Begoña Gómez y toda la trama PSOE
La defensa de Begoña Gómez, que ejerce el exministro del Interior Antonio Camacho, ha solicitado al juez Juan Carlos Peinado autorización y devolución de su pasaporte entre los próximos 7 y 10 de julio para que pueda acompañar a su esposo, el presidente del Gobierno, a la Cumbre de la OTAN en Ankara, a la que ha sido invitada oficialmente.
El regreso se realizará desde Londres para asistir a la graduación de su hija, señala el escrito al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Asimismo, la defensa argumenta que durante todo el viaje estará acompañada por el dispositivo de seguridad de la Presidencia del Gobierno, por lo que considera plenamente garantizada su localización y solicita que, una vez finalizado el viaje, el pasaporte sea devuelto al juzgado el siguiente día hábil.
El escrito del abogado de Begoña Gómez se acompaña de la invitación oficial que ha sido remitida por Ermine Erdogan, esposa del presidente turco, para realizar el viaje junto con la delegación española en el avión oficial, que parte el próximo martes.
Por otra parte, la defensa solicita que se comunique debidamente la autorización y que se incluya en el sistema SIRAJ -- la base de datos oficial del Ministerio de Justicia en España-- "a los efectos de evitar posibles problemas a la hora de realizar el viaje. Así como que se devuelva el pasaporte a efectos de poder realizar el citado viaje". La vuelta se realizaría en avión comercial el 10 de julio desde Gran Bretaña.
Gómez entregó el pasado miércoles su pasaporte al juez que la ha sentado ante el tribunal del jurado por cuatro delitos de corrupción. La medida se implantó sin que la Audiencia Provincial de Madrid respondiera al recurso de queja que presentó su defensa buscando el alzamiento de las medidas cautelares, que además de la retirada de pasaporte son la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer cada 15 días ante un juez.
Las argumentaciones dadas por el juez para justificar estas medidas fueron calificadas de "disparatadas y ofensivas" por la defensa de Gómez que ejerce el exministro Antonio Camacho en su recurso de queja, para cuyo análisis aún no hay fecha.
Sí se conoce que un total de cinco magistrados deliberarán el próximo 13 de julio sobre otros tres recursos clave, que de estimarse la librarán de sentarse ante un tribunal del jurado por cuatro delitos de corrupción. Se han presentado contra el auto por el que Peinado acordó tramitar este asunto en un procedimiento ante el jurado y otras resoluciones que dieron continuidad a esta decisión.
Así, de momento no se revisarán ni la retirada de pasaporte y el resto de medidas cautelares impuestas, ni tampoco un último recurso presentado el pasado viernes en el que se pide la paralización del procedimiento ante el silencio del juez Peinado sobre determinadas pruebas de descargo que la defensa considera esenciales.
Se trata de declaración del que fuera codirector de su cátedra en la Universidad Complutense, José Manuel Ruano, así como de la ratificación de tres periciales sobre las características de este tipo de curso, otra que cuestiona el perjuicio económico causado al centro y un trabajo que compara el papel de las asistentes de cónyuges de los últimos presidentes del Gobierno.
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Fuente: El Periódico
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