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DIRECTO | Última hora de la situación en los tribunales y de las reacciones políticas de los casos Zapatero, Leire Díez, Begoña Gómez y toda la trama PSOE
El horizonte electoral y judicial amplía la brecha de Sánchez con sus socio
Begoña Gómez entrega su pasaporte sin que la Audiencia de Madrid responda a sus quejas por las medidas "disparatadas y ofensivas" de Peinado
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está cercado por diferentes casos de corrupción próximos al partido y a su entorno: desde la trama Leire Diez-Santos Cerdán, la sentencia condenatoria contra su exministro José Luis Ábalos, la investigación de la Audiencia Nacional al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero o caso de su mujer, Begoña Gómez, camino de ir a juicio, y el de su hermano, David Sánchez, que está a la espera de sentencia.
En el siguiente hilo informativo puede seguir en directo y al minuto las últimas noticias sobre los problemas judiciales del PSOE y, las reacciones políticas de PP y Vox, que reclaman la convocatoria de elecciones generales, y unos socios parlamentarios que elevan la presión al Gobierno para que actúe contra la corrupción y la situación política.
Fuente: El Periódico
El Senado toma el protagonismo con la citación de la secretaria de Zapatero y Marlaska
El foco de la actividad parlamentaria estará esta semana en el Senado, por donde pasarán, en diferentes comisiones de investigación, Gertrudis Alcázar, la secretaria del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, investigada en el caso Plus Ultra, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Concluido el periodo de sesiones plenarias en el Congreso, todas las miradas estarán puestas en el Senado, este lunes con la secretaria del expresidente Zapatero, en la comisión sobre la gestión de la SEPI, donde también comparecerá ese mismo día por la tarde Jesús María Gómez, quien era el comisario de policía en el aeropuerto de Barajas en enero de 2020, cuando aterrizó allí el avión de la entonces vicepresidenta y ahora presidenta venezolana, Delcy Rodríguez.
El martes, según recuerda EFE, será el turno de la comisión de investigación del caso Koldo, donde acudirá Ramón Alzórriz, ex vicesecretario general del PSN, para dar explicaciones sobre su relación con la empresa Servinabar, propiedad del empresario investigado Antxón Alonso.
Será esta comisión en la que también declarará Grande-Marlaska, quien ya pasó por la misma en octubre de 2024, cuando aseguró que nunca sospechó de posibles negocios turbios de su ex compañero de Gabinete José Luis Ábalos.
Los dueños venezolanos de la empresa que pagó 1 millón a Zapatero y sus hijas se asociaron con directivos de Plus Ultra días antes del rescate
Los mensajes del teléfono del que fuera máximo accionista de Plus Ultra Rodolfo Reyes Rojas, que fueron entregados por la agencia de Estados Unidos Homeland Security Investigations (HSI) el 18 de marzo de 2026 al juez José Luis Calama, evidencian que el empresario Domingo Amaro Rangel, padre de los hermanos Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón, se asoció con los dueños de la aerolínea Plus Ultra días antes de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) realizara el primer desembolso, de 19 millones, del rescate de la compañía aérea. La sociedad Inteligencia Prospectiva, propiedad de los Amaro Chacón, pagó más de 1 millón de euros a las empresas que la UDEF atribuye a José Luis Rodríguez Zapatero y a la firma Whathefav SL, que pertenece las hijas del expresidente del Gobierno, Alba y Laura Rodríguez Espinosa.
En su declaración como investigado ante el juez de la Audiencia Nacional, Zapatero aseguró haber tenido "una relación muy cercana a la familia" Amaro Chacón, "a los padres, conozco al tío desde el 2015 seguramente". El magistrado afirmó, por su parte, que la Agencia Tributaria había detectado que la empresa Inteligencia Prospectiva, de la familia Amaro Chacón, transfirió a Análisis Relevante, propiedad del "lugarteniente" de Zapatero, 'Julito Martínez Martínez, más de 380 000 euros; a Gate Center, 266 000 euros y a Wathefav SL, de las hijas del expresidente del Gobierno Laura y Alba Rodríguez Espinosa, 551.760 euros.
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Gertrudis Alcázar, la secretaria de Zapatero imputada, y Marlaska, citados a comparecer esta semana en el Senado
La secretaria de Zapatero Gertrudis Alcázar, imputada por el caso Plus Ultra por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, deberá acudir este lunes a las 11 horas al Senado, donde ha sido citada por el PP y adonde también acudirá este martes, a partir de las 16 horas, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, para responder a las preguntas de la oposición por el caso de Leire Díez.
Miguel Ángel Rodríguez
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Ernesto Ekaizer
Cristina Álvarez, asistente de Begoña Gómez, lleva una semana privada de su pasaporte sin conocer el motivo de la medida impuesta por el juez Peinado
La colaboradora de la esposa del presidente Pedro Sánchez entregó su pasaporte el pasado lunes 23 de junio, pero ignora por qué el titular del juzgado de instrucción 41 de Madrid se lo ha retirado. La sección 23 de la Audiencia de Madrid tiene que resolver estos días dos recursos de queja- uno de Gómez y otro de Álvarez- contra la medida cautelar que se suman a un recurso de apelacion que tiene fecha de mediados de julio
Caso Zapatero
En concreto, Calama ofrece la personación en la pieza separada en la que se investigan presuntos delitos de contrabando y contra la Hacienda Pública relacionados con el hallazgo de joyas de alta gama que fueron tasadas en 1,3 millones de euros, encontradas en el despacho del expresidente. Los hechos revelan un supuesto "perjuicio patrimonial directamente conectado con ingresos de titularidad estatal".
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El juez ofrece a Hacienda personarse contra Zapatero por el posible delito fiscal y contrabando en las joyas
El juez de la Audiencia Nacional que investiga al expresidente del Goobierno José Luis Rodríguez Zapetero, José Luis Calama, ofrece a Hacienda personarse contra él por el posible delito fiscal y contrabando en las joyas
Exjefes de la UCO, ante el juez
El juez del caso Leire toma declaración como testigos a los exjefes de la UCO que supuestamente recibieron presiones para ponerse de perfil en las investigaciones. Se trata de los exjefes de esta unidad del Instituto Armado, Rafael Yuste y Alfonso López Malo. Además, también están citados el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, Leonardo Sánchez, y Antonio Cortés, general responsable de la Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad
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