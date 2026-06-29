La secretaria de Zapatero guarda silencio en el Senado: "No debe entenderse como un desaire, sino algo coherente con mi condición procesal"

Gertrudis Alcázar, secretaria personal del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ha realizado una intervención inicial en la Comisión de Investigación del Senado a la que había sido convocada por el PP para manifestar que no iba a responder a las preguntas de los senadores "siguiendo asesoramiento jurídico" y para preservar sus derechos fundamentales, tras haber sido imputada en la causa en la que se investiga a su jefe. "Voy a mantener silencio en esta comisión no debe entenderse como un desaire, sino coherente con mi condición procesal", ha manifestado.

Según el auto que dio lugar a la entrada de los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDRF) de la Polícía en la sede de la oficina personal del expresidente en la madrileña calle de Ferraz, donde tiene su lugar de trabajo, Alcázar desarrollaba presuntamente "un papel operativo esencial dentro de una red organizada orientada al ejercicio ilícito de influencias".

Ya antes de que lo agentes se incautaran de sus dispositivos móviles, que han permitido incrementar los indicios contra ambos, el juez ya apuntaba a la existencia de correos electrónicos entre Alcázar y personal del entorno del empresario Julio 'Julito' Matínez Martínez, cuyo contenido apunta a que esa mujer desarrolló "una actuación coordinada y dirigida a evitar la vinculación" entre su jefe y el presunto testaferro en relación con el rescate de la compañía Plus Ultra y otras actividades económicas hoy bajo sospecha, como es la creación de una empresa 'off shore' en Dubai.

Durante la entrada y registro en el despacho de Rodríguez Zapatero se encontraron en la caja fuerte de la oficina decenas de joyas que han sido valoradas en más de 1,3 millones de euros y que, al ser descubiertas, la secretaria señaló que eran de "don José Luis y doña Sonsoles", la esposa del expresidente.

Una vez analizado el contenido de sus dispositivos, un segundo informe de la UDEF señaló indicios de un nuevo delito del que se señalaban indicios de una nueva relación con el pago al expresidente de 200.000 euros más gastos por parte de una empresa peruana a cambio de gestiones con el anterior Gobierno Boliviano.

Noticias relacionadas

Desde la defensa de Rodríguez Zapatero se considera que la anexión de todas las conversaciones de ambos a este informe --que revelan detalles de la actividad personal y profesional del expresidente socialista-- es excesiva y vulnera sus derechos, por lo que ha solicitado que "se desglose y extraiga de los autos".