Reforma LOREG
Feijóo plantea que el partido que gane las elecciones reciba un "plus de diputados" para garantizar la "estabilidad"
El presidente del PP propone que en los ayuntamientos gobierne "la lista más votada", pero no lo hace extensible a nivel autonómico o nacional
La cercanía de las elecciones generales -de aquí a un año, como máximo, se habrán convocado- empieza a abrir el debate eterno sobre el sistema electoral. Alberto Núñez Feijóo, que este lunes ha acusado a Pedro Sánchez de estar realizando "ingeniería electoral" con la Ley de Nietos, ha planteado una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para que el partido más votado reciba un "plus de diputados" que faciliten la "estabilidad". Es decir, que no le haga depender de otros partidos, como podría ser Vox en el caso de que el PP se haga con una mayoría en las urnas.
En una entrevista en EsRadio, el líder del PP ha sido cuestionado sobre si tomaría alguna medida para "evitar" que los partidos minoritarios tengan la representación actual, pese a que su peso se debe al sistema que se usa en España durante los últimos 40 años. Feijóo ha esquivado la pregunta para centrarse en dos reformas concretas que sí realizaría en la LOREG. Por un lado, ese "plus" de escaños a modo de bonificación para el partido más votado.
Por otro, el presidente de los populares ha dicho que sería necesario realizar una modificación a nivel municipal, de tal forma que gobierne siempre la "lista más votada", ya que eso permitiría que los alcaldes no tengan que salir "buscando siempre la mayoría absoluta". La propuesta no la ha hecho extensible al nivel autonómico y estatal, pese a que en 2023 defendió esta idea tras las elecciones generales.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- El pueblo hoy cordobés que tuvo dos nombres, dos marquesados y dos provincias hasta 1834
- Buscan a una joven de 17 años desaparecida el jueves en Córdoba
- El Córdoba CF suma pólvora en ataque con la llegada del portentoso Enol Rodríguez
- El Córdoba CF apuesta por un 'melón sin abrir' que puede dar guerra: así ven en Cataluña al 'sastre' Adnane Ghailan
- Piscinas en la Sierra de Córdoba: el oasis contra el calor donde refrescarse y comer espetos
- Un días de piscina en la Sierra de Córdoba
- El cierre de Santa Marta deja a Córdoba con 17 monasterios y 179 monjas de clausura
- Los gasolineros de Córdoba avisan a las puertas de las vacaciones: 'La retirada del IVA rebajado el 30 de junio tendrá un impacto directo en consumidores y empresas