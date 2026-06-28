¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
El PP quiere "elecciones ya" para "echar del poder a quienes no han parado de robar"
El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha afirmado este domingo en Huesca que España "es un clamor" que pide, tanto en la calle como en las Cortes Generales, "elecciones ya para echar del poder a quienes no han parado de robar desde que llegaron".
Últimos vídeos
TERREMOTOS EN VENEZUELA
Continúan los trabajos del ERICAM de la Comunidad de Madrid en la zona de La Guaira
TORMENTA ELÉCTRICA